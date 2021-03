Brussel: #Laundrynerds

Ondanks alle oververhitte taferelen op Wall Street houden ondernemers het hoofd koel. Jensen is een schoolvoorbeeld.

Ook al is de implosie van het hefboomfonds Archegos een vers signaal van het oververhitte beursklimaat op Wall Street, de Europese beurzen starten de week toch relaxed. De Bel20 koerst 0,3 procent lager op 3.875 punten.

De opvallendste stijger in de beursbarometer is Telenet met een winst van 1,7 procent tot 35,26 euro. De telecom- en mediagroep grossiert de jongste weken vanuit de City in koopadviezen en dat lijkt een lang kwakkelende beurskoers eindelijk los te wrikken.

Beleggers hopen vooral op een snelle doorbraak in het overnamedossier rond de Waalse kabelaar Voo, een deal die Telenet een nationale voetafdruk en flink wat synergieën zou opleveren. Na Credit Suisse eerder op de maand herhaalden vrijdag Morgan Stanley en Barclays hun koopadviezen.

Bij de kleinere aandelen valt Jensen-Group op met een winst van 2,7 procent tot 26,70 euro. De specialist in industriële wasserijsystemen is midscheeps getroffen door de pandemie die belangrijke klanten in de toerismesector - hotels en cruiseschepen - in overlevingsmodus gezet heeft. Maar het bedrijf blijft intussen wel investeren.

Bij de publicatie van de jaarcijfers had de Deense CEO Jesper Jensen al een extra investering in de roboticaspecialist Inwatec aangekondigd. Inwatec is gespecialiseerd in de automatisering van wasserijen. Het hoofdkantoor is in het Deense Odense gevestigd, wat Jesper Jensen 'het Silicon Valley van de Europese robotica' noemt. Vrijdagavond is de deal voor 14,9 miljoen euro afgerond en in het persbericht toont Jensen zich tevreden 'de 50 jonge en toegewijde #laundrynerds van Inwatec' te mogen verwelkom in de groep.

KBC Securities-analist Guy Sips handhaaft zijn 'bijkopen'-advies. An sich verandert de deal weinig aan de beleggerscase, maar hij speelt in wel op het streven om via gebruik van artificiële intelligentie de voetafdruk van wasserijen te verkleinen.

Fagron brokkelt 1,3 procent af tot 19,37 euro en noteert zo weer exact op het peil van begin 2020 (zie grafiek). De beurskoers van de specialist in apotheekbereidingen kwakkelt sinds het niet geheel overtuigende jaarrapport op 11 februari. Daarbij baarde vooral de vertraging van de groei in in Europa analisten zorgen.

Die groeimotor weer te doen aanslaan lijkt niet makkelijker geworden nu Ceban zich steeds nadrukkelijker opwerpt als lokale rivaal. Ceban staat voor Centrale Bereidingsapotheek Nederland, wordt geleid door oud-Fagron-CEO Hans Stols en is in handen van private-equitygroep Bencis.

Ceban was al een te duchten concurrent in Nederland en ING-analist Stijn Demeester merkt op dat Stols nu ook de Belgische markt betreden heeft, via de overname van Magis Pharma. 'Ceban krijgt zo een voet aan de grond in België, waar Fagron de dominante speler is'.