Brussel: Londense fanmail en Lembeeks goud

De beurzen zetten hun recordjacht voort. Dat geldt des te meer voor Lotus Bakeries. Het Lembeekse goud piept boven 6.000 euro.

De Europese beurzen kiezen na een vlakke start toch weer aarzelend voor winst en blijven dus op recordkoers. In zijn altijd lezenswaardige ochtendbrief 'Early Morning Reid' legt Deutsche Bank-hoofdstrateeg Jim Reid - die zelf eind vorig jaar positief testte en intussen hersteld is - uit waarom beleggers zo relaxed zijn over de omikronvariant van het coronavirus.

'Het Verenigd Koninkrijk rapporteerde dinsdag 219.000 besmettingen, Frankrijk 272.000 en de Verenigde Staten 1,08 miljoen. Ook al zijn deze cijfers alarmerend, het is evengoed indrukwekkend dat waar cijfers beschikbaar zijn er nauwelijks een toename is van patiënten die beademingstoestellen nodig hebben en ook het aantal ziekenhuisopnames ver onder de piek blijft.'

Op dit ogenblik blijft de thesis overeind dat er met omikron een grote ontkoppeling is tussen besmettingen en hospitalisaties Jim Reid Deutsche Bank-strateeg

Reid besluit: 'Op dit ogenblik blijft de thesis overeind dat er met omikron een grote ontkoppeling is tussen besmettingen en hospitallisaties.' Met andere woorden: hoe vervelend de golf besmettingen ook is, tot nog toe gaan beleggers ervan uit dat de virusvariant in tegenstelling tot de vorige varianten het economisch leven niet lam zal leggen in grote delen van de wereld.

De Bel20 blijft wat achter bij de rally in eerste versnelling en noteert vrijwel stabiel op 4.363 punten. De sterkste stijger in de beursbarometer is dan ook het aandeel dat met een weging van slechts iets meer dan 1 procent in de korf nauwelijks de lijnen uitzet: Telenet , met een winst van 2,4 procent tot 32,68 euro.

De Londense City trekt zich weer op gang en dus beginnen ook de analistenupdates weer binnen te stromen. Bij beurshuis Jefferies is er een nieuwe telecomanalist, Alex Caldwell, en die houdt net als voorganger Ulrich Rathe Orange Belgium op 'houden' en Proximus op 'verkopen'. Telenet krijgt echter een koopadvies, met een koersdoel van 42,5 euro.

'Dit draait om waardering', stelt Caldwell in een nota. 'En er is een duidelijk pad om de waarde die in de onderliggende infrastructuur zit naar boven te pompen. Een bindende overeenkomst met Fluvius om het vaste netwerk te gelde te maken zal een belangrijke katalysator vormen'.

Volgens de analist houdt het steek de onderliggende infrastructuur af te splitsen van de telecomdiensten. 'Telenet noteert tegen 8 keer de vrije kasstroom, terwijl beleggers het meest vergelijkbare dienstenbedrijf, Freenet, tegen 10 keer de vrije kasstroom waarderen'.

Caldwell vindt ook dat beleggers op dit ogenblik de risico's rond Telenet overschatten. 'De kans op een agressieve vierde speler op de Belgische telecommarkt is verminderd nu de spectrumveiling bijgestuurd is. Onze gok is dat de focus van een nieuwe speler op de bedrijvenmarkt zal liggen.'

De analist vindt het ook geen halszaak dat Telenet naast de Waalse kabelaar VOO greep. 'Het management heeft zijn handen al met de Fluvius-deal, de opsplitsing in een netwerk- en een dienstenbedrijf, de review van de zendmasten en de dagelijkse commerciële inspanningen. Een nieuw netwerk integreren, zeker één dat forse investeringen behoeft, kan dan te veel worden.'

Caldwell is van oordeel dat Telenet in Wallonië opties heeft. Een mogelijkheid is dat de Belgische concurrentiewaakhond bezwaren heeft tegen het terugdringen van het aantal feitelijke aanbieders van internetdiensten van drie naar twee. In dat geval kunnen er voor Telenet potentieel kansen komen om 'de kersen van de taart te plukken'.

Voor Telenet is het koopadvies een opsteker. De telecomoperator heeft er door haperende resultaten en twijfel over de kabeldeal met Fluvius een moeilijk paar jaar op zitten op de beurs. Het aandeel noteert 20 procent onder het peil van begin 2020, een stuk slechter dan de Bel20 en de Europese secorgenoten (zie grafiek).

Lotus Bakeries zet het beresterke 2021, toen de koekjesbakker voor de 18de keer in 20 jaar de Bel20 klopte, in 2022 gewoon voort. Het aandeel zette in de ochtendhandel met 6.080 euro een vers record neer en gaat nu 1 procent hoger op 6.010 euro.

De beurswaarde, die pas in februari 2015 voor het eerst boven 1 miljard piepte, nadert nu de 5 miljard euro. Dit dankzij het indrukwekkende groeipad dat CEO Jan Boone de voorbije jaren uittekende, zowel met de wereldveroverende speculoos (Biscoff) als met de gezonde tussendoortjes als Nakd.