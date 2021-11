Brussel: Nemo vinden in een zee van rood

B.1.1.529. Dat is de virusvariant die beleggers naar de exit doet hollen. Gelukkig is er de klassieke rots in de branding: Elia.

De Brusselse beurs ontsnapt niet aan de verkoopgolf die over de beurzen rolt nu beleggers tobben over een nieuwe virusvariant die in Zuid-Afrika gedetecteerd is. De Bel20 opende 3 procent lager, maar weet nu de verliezen terug te dringen met een minus van 1,9 procent tot 4.160 punten.

Zelfs bij de initiële oceaan van rood was er een groen eilandje: Elia . De netbeheerder doet in deze verkoopgolf zijn reputatie als rots in de branding alle eer aan. Elia verhoogde in zijn kwartaalupdate de jaarprognose, met dank aan het boomende Nemo Link. Dat is de onderzeese kabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Zeebrugge.

KBC Securities rekent nu op een nettowinst van 233 miljoen euro of 3,39 euro per aandeel over het boekjaar 2021. Analist Olivier Vandewoude denkt dat de sterke prestatie van Nemo geen 'one off' zal blijken. 'De hoge verschillen tussen de energieprijzen zullen nog een tijdje duren, aangezien de gasprijs hoog blijft en een kabel tussen Frankrijk en het VK tot begin 2022 buiten dienst blijft.'

Toch verhoogt de analist het koersdoel maar met 1 euro, tot 103 euro. Het advies blijft dus houden, wegens 'correct gewaardeerd'.

Elia koerst een half procentje hoger op 106,60 euro. Het is al een ongewoon 'boeiend' jaar geweest, leert de bijgevoegde grafiek. In het voorjaar kreeg het aandeel klappen toen CEO Chris Peeters door onderhoudswerken op het Duitse net een lager rendement (en dus lagere winst) vooropstelde. Het aandeel herstelde snel, maar kreeg een verse tik dit najaar toen de Duitse netwaakhond een lager toekomstig rendement in het vooruitzicht stelde. Ook die klap kwam het aandeel echter vrij vlot te boven.

Telenet noteert zo goed als stabiel op 31,28 euro. De Franse vermogensbeheerder CIAM, die eerder stevig aan de boom schudde bij de luierfabrikant Ontex, laat zich nu ook horen bij de telecomoperator. CIAM geeft in een open brief het management gelijk om 'de discipline bewaard te hebben' door VOO aan Orange Belgium te laten.

Als een langetermijnaandeelhouder van Telenet zijn we ontgoocheld over de extreem lage beurskoers als gevolg van jullie suboptimale uitkeringsbeleid. Fondsbeheerder CIAM Telenet-aandeelhouder

Maar na de zalf komt de slag: 'Als een langetermijnaandeelhouder van Telenet zijn we ontgoocheld over de extreem lage beurskoers als gevolg van jullie suboptimale uitkeringsbeleid.' De vermogensbeheerder verzoekt de operator onmiddellijk meer schulden op de balans te laden, door via een speciaal dividend 600 miljoen uit te keren.

'Telenet biedt nu al 9 procent dividendrendement en heeft inderdaad ruimte voor meer uitkeringen', stelt Degroof Petercam-analist Vivien Maquet. Hij handhaaft het koopadvies en het koersdoel van 45 euro.

De grootste paukenslag op de Brusselse beurs kwam er niet bij de opening maar donderdag om 23.45 uur (!). Vanuit Wetteren rolde toen een opmerkelijk persbericht binnen: de industrieel Pascal Vanhalst biedt met zijn holding Quva 235 euro per aandeel Resilux en waardeert zo de producent van pet-voorvormen voor de drankenindustrie op 471 miljoen euro per aandeel. Er is al een akkoord met de stichtersfamilie De Cuyper die haar belang van 57 procent verkoopt en later een deel herinvesteert in het biedvehikel.

Lees Meer Pascal Vanhalst wil Resilux van de beurs halen

Het bod is een premie van 39 procent op de jongste beurskoers (169,50 euro). Beurshuis KBC Securities raamt dat het zo goed als schuldenvrije Resilux dit jaar zo'n 53 miljoen bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) zal draaien, dus waardeert het bod het bedrijf op zo'n 9 keer de ebitda.

Zo komt vermoedelijk een eind aan een beurscarrière van 25 jaar (zie grafiek ). Die carrière is vergelijkbaar met die van Sioen, dat dit voorjaar door de familie van de beurs werd gehaald: een verschroeiende start, daarna jaren desinteresse van beleggers. Ook de voorbije jaren bewoog het aandeel weinig, ondanks recordresultaten met dank aan de forse investeringen in de recyclagefabriek in Zwitserland.