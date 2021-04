Brussel: Non, je ne regrette rien

Fagron mocht traditioneel het Brussels cijferseizoen op gang schieten en trapt meteen over de bal. En uit Parijs komt een hard 'non'.

Beleggers krijgen de maandag aangezette handrem moeilijk meer los. Na de rally van de voorbije weken en maanden ligt de lat voor het komende resultatenseizoen vrij hoog en dat zet tot enige voorzichtigheid aan. De Bel20 koerst 0,2 procent hoger op 3.937 punten.

Het helpt natuurlijk niet als de primus van het cijferseizoen meteen onder de lat gaat. Fagron krabbelt een beetje overeind na de dieprode opening, maar noteert na het kwartaalrapport nog steeds bijna 5 procent lager op 18,39 euro. De toeleverancier van de medische sector zag de omzet 5 procent krimpen. Vooral in de Europese kern- en thuismarkt was de daling uitgesproken. Het is die thuismarkt waar beleggers sinds de publicatie van een niet echt overtuigend jaarrapport in februari over tobben.

ING-analist Stijn Demeester wijst op de fors teruglopende verkoop in Europa van zowel de tak Compounding (-15%, apothekersbereidingen) als Essentials (-12%, onder meer grondstoffen, alcoholgels en vitamines). 'Naast de impact van Covid-19 speelt volgens ons hier ook de impact van nieuwe concurrenten in die segmenten.'

'Ook het tweede kwartaal dient zich moeilijk aan', zegt Demeester. 'Daarom vermoeden we dat de huidige analistenconsensus voor een jaaromzet van 600 miljoen euro te hoog ligt'.

Ook Kepler Cheuvreux-analist Matthias Maenhaut denkt dat de consensus voor 2021 zal moeten worden bijgeknipt. Hij ziet een lichtpuntje in de aanpikkende groei in de Amerikaanse megafabriek in Wichita, maar de essentie blijft toch de haperende verkoop op de Europese markt.

Een optimistischer geluid bij Degroof Petercam. 'De impact van Covid-19 is groter dan verwacht, maar we beschouwen dat als een tijdelijke hindernis', stelt analist Frank Claassen. 'Een hindernis die een instapgelegenheid vormt voor de langetermijnbelegger', luidt het conclusie.

Degroof Petercam blijft bijgevolg bij het koopadvies, terwijl de twee andere analisten bij hun lauw 'houden' blijven.

Picasso-roof

Naar de beurs trekken is niet evident, bewees Club Brugge vorige maand. Maar dat is nog klein bier vergeleken met de beurs proberen te verlaten. Sioen speelt intussen een tweede keer verlengingen, ook Zenitel moet het bod verlengen in een poging om meer minderheidsaandeelhouders te vermurwen hun stukken af te staan.

Maar dat is niets vergeleken met de battle royale die zich afspeelt rond Orange Belgium , de nummer drie van de Belgische telecom. Het aandeel noteert intussen al maanden boven de 22 euro per aandeel die de Franse grootaandeelhouder Orange biedt.

Maandag vergeleek de morrende minderheidsaandeelhouder Polygon het volgens critici krenterige bod door de nulwaardering van de zendmasten met een Picasso-roof. Vandaag kwam de riposte uit Parijs. Die komt neer op een 'non, je ne regrette rien'. Het bod is luidens de grootaandeelhouder naast 'aantrekkelijk' ook 'definitief'.

Een persbericht dat koud water gooit op de hoop dat de grootaandeelhouder à la Sioen tijdens de looptijd het bod verhoogt om meer beleggers te vermurwen. Gevolg: een koersval van 5,1 procent tot 22,15 euro. Nog altijd boven de biedprijs dus.

Inkopen

Belofte maakt schuld: luidens een mededeling is Agfa-Gevaert vorige week begonnen met de inkoop van eigen aandelen. 246.467 stuks, voor iets meer dan 1 miljoen euro.

De beeldvormingsgroep had bij de publicatie van de jaarcijfers beloofd voor 50 miljoen eigen aandelen te zullen inkopen, meteen de eerste beloning voor de aandeelhouders in ... veertien jaar. Agfa keerde voor het laatst in 2007, over boekjaar 2006, een dividend uit.

De inkoop van eigen aandelen, indien later vernietigd, is eigenlijk een soort 'uitgesteld dividend', aangezien de toekomstige winst dan over minder 'hongerige mondjes' gespreid moet worden. Voor zover we kunnen nagaan, is het van 2005 geleden dat Agfa nog eens eigen stukken inkocht.