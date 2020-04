Brussel: 'Oef, vandaag eens geen pak rammel'

De zwaar afgestrafte Bel20-zwaargewichten ING en AB InBev krijgen zeldzame fanmail. Een echt spectaculaire remonte levert dat niet op, maar eens géén pak rammel zal voor de aandeelhouders ook al welkom zijn.

Na de opdoffer van woensdag, krabbelt de Brusselse beurs samen met de Europese collega's wat overeind. De Bel20 koerst 1,7 procent hoger op 2.970 punten.

Twee dit jaar fors afgestrafte zwaargewichten - die samen exact een kwart van de Brusselse beursbarometer vertegenwoordigen - krijgen deze ochtend fanmail.

ING incasseerde gisteren een zoveelste tik en noteerde woensdagavond een onwaaschijnlijke 56 procent onder het peil van nieuwjaar. Deutsche Bank verlaagt het koersdoel van 12,5 naar 8 euro, maar handhaaft gelet op afstand van dat koersdoel tegenover de gedecimeerde slotkoers van gisteren - 4,67 euro - het koopadvies.

Benjamin Goy, bankenanalist bij Deutsche, erkent dat als gevolg van de coronacrisis een zware recessie dit jaar op de resultaten en de kapitaalbuffers zal inhakken. 'Als gevolg van fors hogere provisies voor probleemkredieten verlagen we onze winstprognoses voor 2020 en 2021 met respectievelijk 33 en 16 procent.'

ING noteert nu tegen minder dan 3 keer de courante winst en slechts 0,35 keer de tastbare boekwaarde Benjamin Goy Deutsche Bank

Maar volgens Goy is de huidige koersafstraffing - een ruime halvering dus - overdreven. 'Beleggers kunnen moed putten uit het feit dat ING vóór provisies jaarlijks 7 à 8 miljard nettowinst genereert. ING noteert nu tegen minder dan 3 keer die courante winst en slechts 0,35 keer de tastbare boekwaarde'.

ING veert 3 procent op naar 4,81 euro. Nog even te gaan richting het nieuwe koersdoel van 8 euro dus.

KBC Securities doet hetzelfde voor AB InBev , dat dit jaar al 42 procent inleverde. 'Donkerst net voor dageraad', titelt analist Wim Hoste in een update, waar hij het koopadvies en het koersdoel van 80 euro voor de bierreus herhaalt.

Hoste erkent dat er een grote impact zal zijn van de coronacrisis, die een groot deel van 's werelds horeca gesloten heeft. 'We verwachten dat de biervolumes in 2020 met meer dan 9 procent zullen dalen en de ebitda (brutobedrijfswinst, red.) met 15 procent zal teruglopen. Het zwaartepunt van die krimp zal dit kwartaal zijn', schrijft de analist.

Zelfs als AB InBev de kredietlijn van 9 miljard dollar niet gebruikt, is er voldoende cashbuffer om alle schuldaflossingen voor de komende vijf jaar te voldoen Wim Hoste KBC Securities

Maar ook: 'Tegen 13 keer de verwachte winst over 2021 en een vrije kasstroom die over 2021 8,7 procent van de huidige beurskoers beloopt', vinden we de huidige waardering aantrekkelijk.

Naast de resultatenrekening zoomt Hoste ook in op de balans. Die is inderdaad wankel: eind dit jaar zal de schuldenberg bijna 5 keer de - lagere - ebitda belopen. 'Maar dat wordt gecompenseerd door de forse liquiditeitsbuffer. We ramen die nu al op 27 miljard dollar en daar komt eerstdaags 11 miljard dollar bij via de verkoop van de Australische dochter. Zelfs als AB InBev de kredietlijn van 9 miljard dollar niet gebruikt, is er voldoende cashbuffer om alle schuldaflossingen voor de komende vijf jaar te voldoen'.

Het aandeel AB InBev moet zich tevreden stellen met een stabilisatie van de beurskoers, rond 41,88 euro.

Covid-19

Uiteraard zijn er naast analistenrapporten ook de dagelijke stroom 'covid-19' updates. VGP stuurde een vrij geruststellende update en gaat bovendien een derde joint venture opstarten met de Duitse verzekeringsreus Allianz. Die samenwerking heeft sinds 2016 een turbo gezet op de expansie van de specialist in logistiek vastgoed, die in Duitsland onder meer huisbaas is van Amazon.

De update helpt VGP 3,5 procent hoger naar 98,30 euro.

De grootste stijger op de Brusselse beurs bij de openingsbel is doorgaans een van de stilste aandelen van het koersenbord: Ascencio ging in 'uitgesteld relais' tot 10 procent hoger naar 45 euro, maar beperkt nu de winst tot 5,4 procent.

Uitgesteld relais, want de verhuurder van winkelvastgoed in België, Frankrijk en Spanje, gaf dinsdagavond al een vrij geruststellende 'Covid-19-update' waar woensdag niet zo heel veel koersreactie op volgde. De groep, die 40 procent van de huurinkomsten uit de voedingssector haalt, merkt op dat de waarde van het vastgoed eind maart - zoals vastgesteld door onafhankelijke vastgoedexperts - geen belangrijke schommelingen heeft ondergaan door de lockdown.

-30% Winkelkorting Het aandeel Ascencio noteert door de coronagerelateerde koersval nu tegen een korting van 30 procent op de netto-actiefwaarde

Om de cashflow van de klanten te vrijwaren is Ascencio sinds begin april overgestapt van een driemaandelijkse voorschotfactuur naar een maandelijkse voorschotfactuur voor de huren in de non-foodsector.

Asencio verloor dit jaar al bijna een kwart van zijn beurswaarde en noteerde bij de slotkoers van woensdag - 40,85 euro - tegen een korting van 30 procent op de geraamde netto-actiefwaarde per aandeel per 31 december (58,28 euro).

Minder geruststellend was de update van Deceuninck . De fabrikant van pvc-bouwprofielen heeft aangekondigd dat het een derde van zijn personeel in zijn Amerikaanse fabriek in Monroe, Ohio ontslagen wordt. Het gaat om 233 werknemers. Over de impact op Deceunincks tweede Amerikaanse fabriek in Nevada wordt niet gerept.

De ontslagronde komt na een scherpe terugval in het orderboek en door de impact van de social distancingregels op de productieketen. 'We verwachten een verkoopsdaling met 20 procent in de VS', reageert ING in zijn ochtendmail.