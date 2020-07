Brussel: Ontex, met de nadruk op X

De nieuwe CEO van seriële ontgoochelaar Ontex heet voorlopig X (m/v), maar dat maakt de opluchting bij beleggers er niet minder op.

De Brusselse beurs kan zich niet onttrekken aan het zure beursklimaat in Europa, waar beleggers tegenvallende kwartaalrapporten van onder meer Volkswagen en Danone slecht verteren.

Toch beperkt de Bel20 het verlies tot 0,6 procent, naar 3.386 punten. Dit vooral dankzij de remonte van AB InBev , dat bijna 6 procent hoger noteert op 50,59 euro en zo het verlies sinds Nieuwjaar tot 30 procent terugdringt.

Die eerdere koersval illustreert hoe sterk beleggers zich schrap gezet hadden voor een zware impact van de pandemie. Die impact is ook groot, leert het kwartaalrapport. Door de verplichte sluiting van de horeca in veel landen - nodig om de verspreiding van het coronavirus in te dammen - daalden de biervolumes 17 procent. Met een onvermijdelijke impact op de bedrijfswinst, die met 34 procent terugliep.

Toch was die krimp minder fors dan gevreesd. Daarom zijn analisten doorgaans relatief te spreken over het kwartaalrapport. 'In juni stegen de volumes met 0,7 procent. Bijgevolg lijkt de consensus voor het derde kwartaal, een krimp van de biervolumes met 5 procent, te somber', oppert Jefferies-analist Edward Mundy.

Eenzelfde teneur bij KBC Securities. 'Doorheen het tweede kwartaal zagen we een opgemerkte verbetering met minus 32 procent in april, maar een kleine plus in juni. Dat biedt hoop voor de tweede jaarhelft', stelt analist Wim Hoste.

Ook ING-analist Reginald Watson toont zich aangenaam verrast over de verkoopsstijging in juni, 'De stijging is te danken aan de scherpe toename van de vraag toen de horeca heropende en we vermoeden ook dat de voorraden werden aangevuld'. Toch maant Watson beleggers aan niet té hard van stapel te lopen. 'AB InBev blijft op zijn hoede voor een tweede golf lockdowns en boekte 2,5 miljard dollar af op zijn Afrikaanse activiteiten. Bovendien blijft de schuldenlast hoog, tegen 4,9 keer de jaarlijkse ebitda (brutobedrijfswinst, red.)'.

Ontex

De nieuwe bezem bij Ontex veegt schoon, zelfs al heet die voorlopig 'X'. Het aandeel van de luierfabrikant trekt een spurt van 4,4 procent naar 12,31 euro . Het moet gezegd: ex-CEO Charles Bouaziz had het al langer verkorven in de beleggerswereld, de koersgrafiek van de jongste jaren spreekt boekdelen.

Een meevaller is ook dat spijts de zware omzetdaling in het pandemiekwartaal de winstmarge met 12,5 procent een vol procentpunt boven de verwachtingen lag.

'Ontex noteert aan een enorme korting tegenover de sector. Meer transparantie en een betere communicatie kunnen zeker helpen om die kloof te beginnen verminderen', stelt KBC Securities-analist Alan Vandenberghe.

Nog in het nieuws donderdag:

Hoogvlieger Argenx krijgt een zeldzame tik, nu covid-19 enkele klinische onderzoeken van de Gentse biotechgroep vertraging doet oplopen.