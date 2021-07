Brussel: Paris vaut bien un garde-meuble

Het nulrentebeleid van de ECB weegt via de banken op de Bel20, maar is koren op de molen van Shurgard en zijn expansie in de minder hippe Parijse voorsteden.

Terwijl Wall Street woensdag zijn 37ste record van 2021 liet optekenen, neemt de Europese beursrally in juli een wel erg lange pitstop. De grootste rem op de beursbarometers zijn de banken. Die liggen weer even in de lappenmand nu de opflakkering van de rente van dit voorjaar voorbij lijkt en beleggers minder hard inzetten op een lange periode van sterke groei én inflatie. De Belgische tienjaarsrente is daardoor weer onder nul gegleden.

Die ultralage rente zet de rendabiliteit van het kernmetier van de banken - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren, in ruil voor een rentemarge - onder druk.

KBC glijdt in het spoor van collega's als BNP Paribas en ING 1,5 procent lager naar 63,86 euro en zet als een van de zwaargewichten in die korf ook de Bel20 onder druk. De beursbarometer laat dik een procent liggen tot 4.130 punten.

De eeuwigdurende nulrente is wel gefundenes fressen voor Shurgard , dat kort na de opening met 43,20 euro ei zo na een record optekende en een schaarse groene vlek blijft op het koersenbord met 0,8 procent winst naar 43 euro. Het opslagaandeel heeft er sinds de beursgang in 2018 - tegen 23 euro - een stevig parcours opzitten (zie grafiek). Het aandeel nadert een recordpeil en noteert nu 20 euro of 87 procent boven de intekenprijs. Met dank aan de beleggershonger naar een stabiel en voorspelbaar rendement in nulrentende tijden.

Net als Gimv zit ook Shurgard niet stil in putteke zomer. De specialist in tijdelijke opslagruimtes kondigde de tweede deal in drie dagen aan in de regio Parijs, een belangrijke groeimotor. Dit keer gaat het om een gebouw ten noordwesten van Parijs, waar ruimte is voor 800 opslagplaatsen. 'Shurgard heeft voor 2022 al vijf nieuwe locaties in de pijplijn: vier in Parijs en één in Keulen', klinkt het.

De sterke groei in aantal verhuurde ruimtes laat een sterke groei van het dividend toe. Al moet de kleine Belgische belegger zich bewust zijn dat de fiscus bij een Luxemburgs bedrijf als Shurgard twee keer aanklopt: in het groothertogdom gaat er 15 procent roerende voorheffing af en van wat er aan de grensovergang in Martelange overblijft eist vervolgens de Belgische fiscus 30 procent.

First we take Berlin, then we take Manhattan

Lang heeft Stijn Van Rompay niet getalmd. De CEO van het farmabedrijf Hyloris kocht zich vorige maand vrij bij partner Alter Pharma en verwierf weer het alleenrecht op de pijnstiller Maxigesic.

Hyloris maakt nu bekend Maxigesic IV samen met de commerciële partner AFT Pharma te lanceren in Duitsland, de belangrijkste Europese farmamarkt, en in Oostenrijk. Eerder was de pijnstiller al beschikbaar in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Nu met Duitsland de uitrol van de pijnstiller in Europa begonnen is, verschuift de aandacht naar de Verenigde Staten. Dat schrijven de KBC Securities-analisten Lenny Van Steenhuyse en Thomas Vranken.

'In de Verenigde Staten is de commerciële partner Hikma, samen met Pfizer en Fresenius, een belangrijke speler in generische inspuitmedicijnen', stippen de analisten aan. 'We verwachten dat de aanvraag bij de waakhond FDA nakend is, met een potentiële goedkeuring in het eerste jaarhelft van 2022'.

KBC Securities becijfert de piekverkoop op de cruciale Amerikaanse markt op 123 miljoen euro, waarvan 9,8 miljoen als royalty naar Hyloris vloeit. In Europa zou de piekverkoop 83,5 miljoen euro belopen, met 6,7 miljoen of 8 procent voor Hyloris. Globaal is Maxigesic IV goed voor een tiende van de som-van-de-delenanalyse van het farmabedrijf.

De analisten handhaven hun koopadvies en koersdoel van 15 euro. Het aandeel is een groen vlekje met een plus van 0,8 procent op 13,15 euro.