Brussel: Poseidon duwt Sequana weer onder water

De Bel20 last net als de Europese collega's even een pitstop in bij de heropeningsrally en sluipt 0,2 procent hoger tot 3.869 punten. Dit in afwachting van Jerome Powell, na Cathie Wood en Larry Fink de invloedrijkste figuur op de financiële markten: de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank geeft woensdagavond tekst en uitleg over het beleid. En de mogelijke impact van de 1.900 miljard dollar extra stimulus waar president Biden een al aardig vaart winnende economie op trakteert.

Iet of wat onderkoeld is ook de reactie van beleggers op de verrassende Zwitserse expansie van Picanol . De holding van Luc Tack trekt 45 miljoen euro uit voor een minderheidsbelang in de Zwitserse textielholding Rieter. Meteen een extra fase in de uitbouw van Picanol van weefgetouwenfabrikant tot industrieel conglomeraat onder Tack, na de instap in chemiegroep Tessenderlo in 2013 en de aankoop van energiecentrale T-Power in 2018.