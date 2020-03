Brussel: Resilux, het nieuwe rendementsaandeel

Met een zoveelste verkoopgolf ziet de Bel20 in rotvaart een berenmarkt naderen. Zelfs het meest recessiebestendige aandeel blijkt niet immuun voor de verkoopgolf.

De Bel20 tuimelt 3,6 naar 3.491 punten, wat het verlies sinds de piek luttele weken geleden - 4.201 punten op 17 februari - op 17 procent brengt. Beleggers hollen naar de exit nu via een lange reeks winstwaarschuwingen duidelijk wordt dat de snelle verspreiding van het coronavirus de wereldeconomie in 2020 midscheeps zal treffen. Euronav sloot zich vrijdagochtend aan bij dat rijtje coronawaarschuwingen en ziet de tankertarieven niet vóór het eind van de zomer herstellen. De olietankerreder gaat 4 procent lager naar 7,38 euro.

Opvallend: zelfs Elia zakt 2,6 procent naar 97,40 euro. Nochtans is de netbeheerder het meest typische anticrisisaandeel van de Brusselse beurs. De winst hangt totaal niet af van de conjunctuur, wel van de winst die de monopolist van de regelgever 'mag' boeken op zijn geïnstalleerde 'park' van hoogspanningslijnen.

Over 2019 legde Elia een klassiek degelijk rapport voor. Enig probleem: het aandeel is al héél hard gegaan, omdat beleggers door de nulrentende obligaties zo frenetiek zoeken naar alle aandelen die een stabiel rendement bieden. Degroof Petercam-analist Bart Jooris wijst op de klim van 25 procent sinds begin 2020. 'Dat is de basis van ons 'houden'-advies', luidt het. Jooris merkt ook dat het dividend van bruto 1,69 iets onder de verwachtingen is: analisten rekenden gemiddeld op 1,71 euro. In elk geval is door de stratosferische klim van de jongste paar jaar het rendement geslonken tot 1,7 procent.

Dan biedt Resilux intussen een steviger dividendrendement van 2,3 procent. De fabrikant van pet-voorvormen voor de drankflessen zakt na een jaarrapport dat de records van 2018 niet kon evenaren 4,4 procent naar 129,50 euro.

De brutobedrijfswinst (ebitda) zakte 0,5 procent. 'We hebben twee nieuwe fabrieken opgestart. Dat kost geld', zegt CEO Dirk De Cuyper. De nettowinst zakte door de hogere afschrijvingen - een logisch gevolg van die investeringen - 11 procent naar 16,4 miljoen euro of 8,17 euro per aandeel. Net als vorig jaar - toen Resilux in één keer het dividend met 50 procent verhoogde om een nieuwe 'basis' te leggen - ontvangen de aandeelhouders 3 euro bruto per aandeel. Wat bij de huidige respectieve koersen dus een hoger rendement dan rendementsaandeel Elia impliceert.

KBC Securities handhaaft het 'bijkopen'-advies en koersdoel van 160 euro voor Resilux. 'Nu de hogere capaciteit op toerental komt, verwachten we dat de volumegroei zich in 2020 in hogere bedrijfsresultaten vertaalt', stelt analist Guy Sips.

Na het belabberde kwartaalrapport en de coronawaarschuwing vorige week blijft AB InBev onder druk staan. Het aandeel van de biergigant zakt 4 procent naar 48,21 euro en noteert zo voor het eerst sinds februari 2012 onder de grens van 50 euro.

D'Ieteren opende fors lager, maar beperkt nu de schade tot 1,8 procent naar 55 euro. De jaarcijfers bevestigden grotendeels wat met een bijna-verdubbeling van het aandeel in 2019 in de koers verrekend zat: Carglass-eigenaar boomt, met dank aan het magische letterwoord ADAS.

Maar er was ook een belangrijke bemol: schriftjesproducent Moleskine, in 2016 voor ruim een half miljard overgenomen, blijft krasselen. D'Ieteren-CEO Francis Deprez stuurt de CEO van Moleskine wandelen en schrijft dik 100 miljoen van de overnameprijs af.

Gevolg: ondanks de stevige 'aangepaste' winst voor belastingen van 300 miljoen (dat wil zeggen, exclusief allerhande 'uitzonderlijke' afboekingen), beloopt de eigenlijke nettowinst slechts 64,5 miljoen euro of 1,18 euro per aandeel. Een nettowinst die bijna volledig naar de aandeelhouders vloeit, via een dividend van bruto 1,15 euro per aandeel.

ING stipt aan dat het dividend - 15 procent hoger dan over boekjaar 2018 - een aangename verrassing is. Idem voor de prognose dat de winstbijdrage van Belron dit jaar 35 à 40 procent zal stijgen, nog beter dan de 24 groei waar de consensus op rekende. 'Dat is belangrijk, aangezien Belron met 50 euro per aandeel 80 procent van de netto-actiefwaarde vertegenwoordigt', stipt het beurshuis aan. De resultaten van Moleskine zijn wel 'zeer slecht', net als de outlook voor de schriftjesproducent.