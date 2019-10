Brussel: Schotse motie van vertrouwen in Umicore

Umicore profiteert van een Schotse motie van vertrouwen, UCB van een koopadvies.

Pril optimimisme over twee dossiers die al heel 2019 aanslepen zet de beurzen op winst. Zowel rond brexit als de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog gloort er voorzichtige hoop dat er in de komende uren een doorbraak kan geforceerd worden. De grootste stijger in de Bel20 - die 1,2 procent hoger koerst - is niet toevallig één van de grootste slachtoffers van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog: inoxproducent Aperam gaat 6 procent hoger naar 22,61 euro.

Umicore trekt een spurtje van 2,6 procent naar 36,29 euro. De Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford controleert luidens een participatiemelding nu 6,46 procent van materialengroep Of de investering helemaal nieuw is, is niet duidelijk. Wel dat de Schotten nu voor het eerst boven de meldingsdrempel van 5 procent gestegen zijn en nu na GBL de belangrijkste aandeelhouder zijn.

Umicore ging eerder dit jaar hard onderuit na een zware winstwaarschuwing over 2019 en 2020. Sinds deze zomer volgde herstel, met dank aan relatief gerustellende halfjaarcijfers, een deal met batterijproduct LG Chem en een herstel van de kobaltprijs, nu mijnreus Glencore de grootste mijn in de mottenballen heeft gezet.

Degroof Petercam verhoogt het advies voor UCB van 'houden' naar 'kopen', het koersdoel ligt op 71 euro. Analist Thomas Guillot wijst er op dat de biofarmaciegroep tegen slechts 8 keer keer de brutobedrijfswinst (ebitda) noteert. 'Een historisch lage waardering, die een interessante instapgelegenheid vormt', klinkt het.

Guillot stelt zich wel wat vragen bij de timing van de donderdag aangekondigde overname van Ra Pharmaceuticals (RARX): 'De derde klinische testfase van zilocuplan is pas gestart, resultaten worden pas begin 2021 verwacht.' Toch vindt hij de deal an sich steek houden. 'We zijn overtuigd van het potentieel dat de creatie van een belangrijke franchise in het onderzoek naar myasthenia gravis kan scheppen', is de conclusie. $

Het aandeel UCB koerst 2,5 procent hoger op 66 euro.

Biotechreus Galapagos legde deze nacht de definitieve testresultaten, na 52 weken, voor van filgotinib bij de behandeling van reumapatiënten. Die resultaten zijn prima, maar niet echt meer een grote verrassing: eind maart had Galapagos na 24 weken tests al 'grote onderscheiding' gescoord met zijn goudhaantje. Dat had een aandeel een forse boost gegeven en mondde uiteindelijk ook uit in een miljardendeal met de Amerikaanse reus Gilead Sciences.

Het is nu wachten op groen licht voor de lancering van filgotinib. In de eerste plaats in Europa, maar straks ook op de cruciale Amerikaanse markt. De aanvraag in de Verenigde Staten kan in principe al dit kwartaal, nu de invloedrijke geneesmiddelenwaakhond FDA geen extra onderzoek meer vraagt. De lancering is dan voor begin 2020.

Galapagos, dat na een euforisch jaarbegin op de beurs de jongste maanden wat gas terug had genomen, verstevigt 1,5 procent naar 145,85 euro.

Na de kwartaalupdate van Fagron , de specialist in apothekersbereidingen, gaat het aandeel 0,7 procent hoger naar 16,20 euro. Bij opening van de handel was de winst nog een stuk groter, maar niet alle analisten zijn even optimistisch. Een overzicht:

Kepler Cheuvreux: 'Het belangrijkste is dat Fagron voor Fagron Sterile Servies (de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita, red.) over heel 2019 50 miljoen dollar verkopen voorspelt. Dat is meer dan verwacht. Met 30 procent groei in het derde kwartaal lijkt FSS op weg naar 100 miljoen omzet over 2022, wat belangrijk is voor het beleggersverhaal'.

ING: 'De 50 miljoen dollar omzet voor Wichita impliceert een omzet van 12,5 miljoen dollar per kwartaal. Merk op dat Fagron tot nog toe 100 miljoen dollar bijkomende verkopen voorspelde, dus zonder de 15 à 18 miljoen dollar verkopen in de 'oude' fabriek in Wichita. De 50 miljoen is wél inclusief de oude fabriek, wat betekent dat de kwartaalverkopen (in de nieuwe fabriek, red.) zullen moeten verdrievoudigen om het doel tegen 2022 te halen'.

KBC: 'Behalve een kleine tegenvaller in Latijns-Amerika, een sterk kwartaalrapport. We denken nu dat de doelstelling voor 2,7 procent organische groei over heel 2019 haalbaar is.'

KBC en Kepler handhaven het 'kopen'-advies, ING het 'houden'-advies.

Nyrstar zakt 2 procent naar 0,1959 euro. Vrijdagochtend kwam er al weer een plotwending rond het centjesaandeel: de grondstoffenhandelaar Trafigura wil nu ook de 2 procent van het bedrijf Nyrstar dat hij nog niet in handen heeft opkopen. Sinds de schuldendeal en de facto onteigening van de kleine aandeelhouders was dat minderheidsbelang van 2 procent in het 'nieuwe Nyrstar' nog het enige actief van het beursgenoteerde Nyrstar. Trafigura biedt voor dat enige actief 22 miljoen euro, omgerekend 20 cent per aandeel. Als het bod slaagt, zou Nyrstar helemaal vervellen tot een lege beursschelp.