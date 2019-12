Brussel: Sint remt eindejaarsrally af

De beurzen boeken voor het eerst in vier dagen herstel. In Brussel is de remonte wel klein, als gevolg van het Sinterklaasdividend van Proximus.

Na de vers kopzorgen over de escalerende handelsoorlogen van de voorbije dagen, is er op de Europese beurzen voor het eerst in vier dagen herstel. De Bel20 koerst een bescheiden 0,2 procent hoger op 3.852 punten.

Dat de eindejaarsrally hier minder uitgesproken is dan elders in Europa, is vooral te wijten aan de gulle Sinten in de telecom. Bij marktleider Proximus gaat er vandaag een voorschotdividend van bruto 50 cent van de koers af. Het aandeel zakt 56 cent of 2,1 procent naar 26,40 euro. Donderdag is er een bisnummer: dan keert nummer twee Telenet zijn voorschotdividend uit.

Ageas haalde gisteren vlotjes driekwart miljard op met de uitgifte van achtergestelde schuldeffecten, voluit - haal even diep adem - 'Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Temporary Write-Down Restricted Tier 1 Notes'. Met de uitgifte kan de groep andere, oudere, hybride schuldeffecten ('FRESHES') opkopen.

Die FRESHES verliezen in 2025 hun status als 'bijna-kapitaal' en de omruil laat de verzekeringsholding toe daar nu al op anticiperen. 'Eens te meer een bewijs van de sterke tandem (CEO/CFO) aan de top die snel werk maakt van de erfenis van juridische voorloper Fortis,' merkt KBC Securities. Het advies blijft evenwel 'houden', aangezien de koers dit jaar al een stevige rit geboekt heeft en op het hoogste peil sinds de Fortis-implosie in 2008 noteert. Deze ochtend noteert het aandeel vrijwel stabiel.

Befimmo koerst dik 2 procent lager op 55,40 euro. De vastgoedgroep verkoopt tegen een korting op de beurskoers eigen aandelen in portefeuille aan een groep investeerders. Befimmo beschikt over een pak eigen aandelen in portefeuille die het mondjesmaat te gelde kan maken, sinds een juridische fusie met het volle dochterbedrijf Beway. Het recente koersherstel van het aandeel, van nauwelijks 50 euro aan het begin van de zomer tot rond 57 euro nu, maakt het interessant een deel van die stukken nu op de markt te slijten.

Ahold Delhaize verstevigt 0,6 procent naar 23,25 euro, met dank aan een vers inkoopprogramma van eigen stukken.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux verlaagt evenwel het advies voor de supermarktketen van 'kopen' naar 'houden', met een koersdoel van 23,2 euro. Dit vooral na de sterke recente koersrally.

'Het bedrijf had een moeilijke start van 2019 met de stakingen in de Verenigde Staten, maar kon dankzij opgedreven kostenbesparingen toch de doelstelling voor de vrije kasstroom op 1,8 miljard euro houden', merken de Kepler-analisten op. 'Sinds de zomer was er een koersherstel en is ons koersdoel bereikt. Met een vrije kasstroom die 7 procent van de beurskoers beloopt, vinden het aandeel nu billijk gewaardeerd, in afwachting van een sterk herstel bij de Amerikaanse dochter Stop & Shop', is de conclusie.

Marcel Achterberg, analist van KBC Securities, laat zijn koersdoel voor de chipproducent X-Fab zakken van 5 tot 4,50 euro. Zijn advies blijft op ‘houden’ staan.

De derdekwartaalresultaten van X-Fab waren gemengd volgens de analist, met onder meer een omzetdaling van 21 procent voor de autoproducten en een bedrijfsverlies van 6,1 miljoen dollar.

De prognose voor het vierde kwartaal was echter zwak. X-Fab rekent op een omzet van 111-118 miljoen dollar (was nog 130,5 miljoen in het derde kwartaal) en een ebitda-marge tussen 1 en 7 procent (was 9,7 procent in het derde kwartaal). De zwakke autoverkoop zet het management ertoe aan de productie langer stil te leggen tijdens de kerstperiode.

Achterberg heeft zijn ramingen verlaagd in functie van de zwakke vooruitzichten. ‘Het lopende kwartaal wordt opnieuw moeilijk en de visibiliteit op een betekenisvol herstel blijft laag aangezien de automobielsector met verschillende kopwinden kampt.’