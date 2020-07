Brussel: Sioen maakt van de nood een deugd

Bedrijven maken van de nood - een kwakkelende beurskoers - een deugd en kopen gretig eigen aandelen in.

De Brusselse beurs last net als de Europese collega's even een pitstop in bij de beursrally die de Bel20 sinds het dieptepunt van 17 maart - precies vier maanden geleden dus - bijna 1.000 punten of 38 procent hoger bracht. Logisch dus dat er even een adempauze komt. Zeker nu in de Verenigde Staten toplui van de centrale bank bijna dagelijks waarschuwen dat het economisch herstel waar beleggers zo hard op ingezet hebben in de zomer dreigt tot stilstand te komen, als gevolg van de opflakkering van het coronavirus.

Sioen is een opvallende stijger met een plus van 1,5 procent naar 17,40 euro. De specialist in technisch textiel en coatings maakt vaart van de inkoop van eigen aandelen. Eind mei kondigde Sioen aan maximaal 2 procent van de eigen aandelen in te kopen over een periode van 12 maanden. Dat is het equivalent van 359.600 stuks.

Mede 'dankzij' een kwakkelende beurskoers (zie grafiek) kan Sioen snel werk maken van die inkopen. Goed anderhalve maand verder staat de teller luidens een mededeling op 156.173 aandelen, meer dan 40 procent van de aangekondigde inkopen dus. Van 9 tot 16 juli kocht de groep 31.467 aandelen in voor iets meer dan een half miljoen euro.

Sioen staat niet alleen. Euronav, waar CEO Hugo De Stoop geen geheim maakt van zijn ergernis over beleggers die 'zijn' olietankerrederij niet naar waarde schatten, koopt ook in bulk zichzelf op.

Wereldhave Belgium boekt een winst van 0,4 procent tot 52,20 euro. De vastgoedspecialist had in juni al aangekondigd 'uit voorzichtigheid' over boekjaar 2019 het - naar november verlate - dividend met 14 procent te verlagen, het halfjaarrapport bevatte donderdagavond geen extra negatieve verrassingen.

Door de coronacrisis en bijhorende lockdown zakten de huurinkomsten met ruim een vijfde, van 30 naar 23,4 miljoen euro. Het courante nettoresultaat, dus exclusief boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille en de rente-indekking, ging bijna 30 procent lager naar 17 miljoen euro of 2,18 euro per aandeel. Door forse minwaarden op de portefeuille kleurde het eigenlijke nettoresultaat 35 miljoen euro of 2,35 euro per aandeel rood.

Het gevolg van die minwaarden is ook dat de intrinsieke waarde per aandeel tegenover eind 2019 met bijna 3 procent daalt, van 88,27 naar 85,92 euro per aandeel. Kort samengevat: weinig in het halfjaarrapport om echt vrolijk van te worden.

Daar staat tegenover dat er intussen al wat pandemische somberheid in de koers verrekend zit. De huidige intrinsieke waarde impliceert bij de huidige beurskoers - 52 euro donderdagavond - een korting van meer dan 40 procent. Om een idee te geven: eind 2019 noteerde het aandeel tegen een minieme korting van 2 procent.