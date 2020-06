Brussel: Solvac, de rustige vastheid in de crisis

De beurzen zetten hun jojobeweging voort. Beleggers hebben met een remonte van 40 procent sinds het dieptepunt in maart een stevig voorschot genomen op een veerkrachtig economisch herstel in de tweede jaarhelft, maar dan moet de pandemie onder controle blijven om de heropening van de economische activiteit op koers te houden. Daarom dat beleggers woensdag tobden over de opflakkering van het coronavirus in delen van de Verenigde Staten , wat een verkoopgolf ontlokte.

Herstel is er niet bij Solvay , dat 0,6 procent inlevert tot 69,18 euro. De chemiegroep liet woensdag in een korte update weten 1,5 miljard euro af te boeken , vooral op de dure miljardenovername van het Amerikaanse Cytec in 2015. Bovendien meldde CEO Ilham Kadri dat de groepsomzet in april en mei met 20 procent terugliep, door de crisis bij belangrijke afnemers in de luchtvaart-, auto- en oliesectoren.

KBC Securities merkt op dat de korting in volle beurscrisis in maart zelfs even tot nul herleid is. Dat is logisch: Solvac is minder vlot verhandelbaar dan Solvay, aangezien alle aandelen op naam in het register staan. Wie wil verkopen moet zich dus eerst uit dat register laten schrijven. Een omslachtige procedure, wat als voordeel heeft dat het aandeel zich in volle crisis niet leent tot paniekverkopen of speculatieve koorts tout court. KBC-analist Michiel Declercq verlaagt wel het koersdoel voor Solvac van 123 naar 110 euro, in reactie op het lagere koersdoel dat het beurshuis op Solvay plakt.