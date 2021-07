Brussel: Summa cum laude

Een belangrijke rem op de prestatie van de beursbarometer was recent zwaargewicht AB InBev . De grootste brouwer ter wereld was de jongste weken met zo'n 10 procent teruggevallen (zie grafiek).

'Een terugval die vooral ingegeven is door onrust bij beleggers over de deltavariant', stipt Jefferies-analist Edward Mundy aan. Die variant leidde tot een vers alcoholverbod op de voor de biergigant belangrijke Zuid-Afrikaanse markt .

De analist is er ook van overtuigd dat de schuldenafbouw, jarenlang de molensteen voor de beurskoers , eindelijk op koers zit. 'Wij verwachten dat de schuld tegen eind 2021 nog 3,9 keer de brutobedrijfswinst beloopt en eind 2022 3,3 keer. De beweging van 4 naar 3 is een belangrijke mijlpaal'.

Wat minder enthousiast dan Jefferies is Deutsche Bank. Het beurshuis verhoogt in de aanloop naar het kwartaalrapport op 29 juli niettemin het koersdoel voor AB InBev van 59 naar 62 euro, het advies blijft een lauw 'houden'.

Deutsche Bank-analist Mitch Collett stipt aan dat nieuwe CEO Michel Doukeris voor zijn eerste test het voordeel van een makkelijke vergelijkingsbasis heeft, aangezien het tweede kwartaal van 2020 in het gros van de markten een 'lockdownkwartaal' was met weinig of geen lucratieve verkopen in de horeca. Hij rekent voor het tweede kwartaal op een volumegroei van 23 procent en een omzetgroei van 30 procent, wat de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) bijna 40 procent zou moeten hoger stuwen.

'We verwachten dat Gimv hier een stevige meerwaarde boekt', stellen analisten Michiel Declercq en Guy Sips. 'We schatten dat de netto-actiefwaarde een boost krijgt van zo'n 1 euro per aandeel, met een meerwaarde van 26 miljoen of zo'n 100 procent op de boekwaarde. Deze transactie onderstreept onze stelling dat de portefeuille van Gimv conservatief gewaardeerd is en dus munt kan slaan uit de boomende private-equitymarkt met recordwaarderingen'.