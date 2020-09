Brussel: Telenet en de bovenste beste buur

Uitblinker in een matte Bel20 is Telenet, dat fanmail krijgt uit Londen. Barclays ziet kansen in Wallonië, het eeuwige Voo-dossier, maar, meer intrigerend, bij de Nederlandse broer Ziggo.

Beleggers lijken met de forse remonte van maandag even op de adem getrapt te hebben. De Bel20 laat 0,7 procent liggen en noteert op 3.237 punten.

Dé uitblinker is een aandeel dat een krasselend 2020 beleeft, met een verlies van 16 procent sinds Nieuwjaar: Telenet . De telecom- en mediagroep vertaalt welgekomen fanmail uit Londen met een spurtje van 3,6 procent naar 33,60 euro: Barclays zet het aandeel op de kooplijst en verhoogt het koersdoel tot 40 euro.

'Wij vinden de onrust over (te) grote concurrentie in infrastructuur overtrokken', zegt analist. Die onrust is er sinds Proximus-CEO Guillaume Boutin eind maart aankondigde het dividend bij te knippen om zo de - dure - uitrol van het glasvezelnetwerk te kunnen versnellen. Het doel: de achterstand in netwerkkwaliteit op aartsrivaal Telenet inhalen, in een meer dan ooit comakijkend en datavretend België. Beleggers vrezen sindsdien een cashflowvernietigende infrastructuurwedloop tussen de twee telecommers.

Coles sust beleggers: 'Wij hebben er meer vertrouwen op dat Telenet de impact op de vrije kasstroom (en dus het dividend, red.) kan inperken door de opwaardering van het eigen netwerk samen met Fluvius te ondernemen', luidt het.

Een volledig met schulden gefinancierde overname van Voo zou de winst per aandeel van Telenet in één keer met 10 à 20 procent verhogen Simon Coles Barclays-analist

Op wat langere termijn ziet de Barclays-analist flink wat groeiopportuniteiten voor Telenet bij de buren. In Wallonië, natuurlijk, met het stilaan eeuwig aanslepende verkoopsdossier van de kabelaar Voo. 'Voo heeft marges rond 30 procent, tegenover meer dan 50 procent voor Telenet. Een volledig met schulden gefinancierde overname zou de winst per aandeel in één keer met 10 à 20 procent verhogen'.

Maar terwijl de Voo-saga in de zoveelste jaargang de aandacht van beleggers ziet verslappen, ziet Coles potentieel intrigerend nieuw bingemateriaal bij de buren. Dit keer in het noorden in plaats van het zuiden. De Nederlandse kabelaar VodafoneZiggo, voor 50 procent in handen van Telenet-moeder Liberty en voor 50 procent van de Britse mobiele reus Vodafone. Coles stipt aan dat de joint venture in januari vier jaar oud is. 'En dan mag elke aandeelhouder in principe zijn deel cashen, met voorkooprecht voor de andere aandeelhouder'.

In een scenario waar Telenet een Benelux-kampioen wordt achten we jaarlijks 1,4 à 1,7 miljard vrije kasstroom mogelijk, tegenover 400 miljoen nu Simon Coles Barclays-analist

De analist ziet twee realistische scenario's. Eén: Liberty - dat op dit ogenblik netto 5 miljard dollar cash op de balans heeft - dat zowel de minderheidsaandeelhouders van Telenet als Vodafone uitkoopt en zo onder de eigen noemer een Benelux-kampioen creëert. Twee: Telenet dat Vodafone bij Ziggo uitkoopt, gefinancierd met schulden en een - bescheiden - kapitaalronde. Daarna brengt Liberty zijn 50 procent bij Telenet in, in ruil voor aandelen. Coles: 'In een scenario waar Telenet een Benelux-kampioen wordt achten we jaarlijks 1,4 à 1,7 miljard vrije kasstroom mogelijk, tegenover 400 miljoen nu'.

Dat Solvay een nieuw vijfjarencontract met Lockheed Martin sluit voor de levering van materialen voor het gevechtsvliegtuig F-35, noemt KBC Securities een opsteker. Maar niet meer dan dat. 'Goed nieuws, maar het verandert weinig aan het fundamentele plaatje voor de composietenafdeling. Die heeft het moeilijk door de fors lagere productie in de burgerluchtvaart en noopte Solvay tot een besparingsprogramma dat jaarlijks 60 miljoen kosten moet wegsnijden'.

KBC Securities-analist Wim Hoste handhaaft zijn 'bijkopen'-advies, met een koersdoel van 90 euro. Hij schat dat de F-35 - elk exemplaar is goed voor meer dan 1 miljoen dollar Solvay-producten - vorig jaar goed was voor 134 miljoen dollar omzet of bijna een tiende van de bedrijfstak. Beleggers reageren ook onderkoeld: de chemiegroep brokkelt 0,6 procent af tot 74,54 euro.

ING komt terug op de de beslissing van beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert - eind augustus - om 350 miljoen euro in haar pensioenfonds te stoppen, maar voor de rest de 1 miljard cash uit de verkoop van het gros van de IT-tak in huis te houden.

ING-analisten Maxime Stranart en David Vagman zijn tevreden over de beslissing, die de risico's op de balans verminderen. Maar ze waarschuwen meteen beleggers de lat niet te hoog te leggen: 'Wij blijven er bij dat beleggers niet snel een forse uitkering mogen verwachten, gelet op de povere vrije kasstroom die de resterende activiteiten genereren'.

En zelfs als Agfa op termijn de cash via een stevig inkoop van eigen aandelen aan het werk zetten, zal dat niet per se tot grote waardecreatie op de beurs leiden. 'Op basis van de winstprognose voor 2021 noteert Agfa nu tegen een premie van 40 procent op de sector. Als Agfa bij de huidige koers 120 miljoen zou spenderen om een vijfde van de aandelen op te kopen, zou dat de winst per aandeel met 25 procent verhogen. Maar dan nog noteert Agfa tegen 11,7 keer de verwachte winst, een premie van 11 procent op de sector. Met andere woorden: de koers houdt al rekening met zo'n inkoop'.