Brussel: Tessenderlo, darling van het Brussels koersenbord

Beleggers vissen Tessenderlo op, nu grootaandeelhouder Luc Tack het voorbeeld geeft. Een koopadvies en sterke resultaten van sectorgenoot Darling doen de rest.

Joe Biden is de president-elect van de Verenigde Staten. Het ziet er echter naar uit dat de Democratische president af te rekenen krijgt met een Republikeinse meerderheid in de Senaat. En met zo'n 'gekortwiekte Biden' kunnen beleggers prima leven, aangezien de belastingverlagingen van huidig president Trump dan mogelijk overeind blijven en ook Big Tech en Big Pharma niet meteen een revolutie moeten vrezen.

De Bel20 gaat in het spoor van de meeste Europese beursbarometers 1,4 procent hoger naar 3.235 punten.

Vrijwel alle Bel20'ers delen in de klim, met uitzondering van Telenet . De telecom- en mediagroep koerst 0,8 procent lager op 31,04 euro. Luidens de 'short selling' webstek van beurswaakhond FSMA is er een eerste shorter opgedoken in het kapitaal: het hefboomfonds Millennium International Management. UBS verlaagde vorige week het advies en wijst op een technische factor: indexbeheerder MSCI kondigt dinsdag de resultaten van de halfjaarlijkse review aan en daarbij dreigt Telenet volgens analist Polo Tang uit de invloedrijke beursbarometers te vallen. Tang: 'Wij denken dat zo'n exit potentieel voor 110 miljoen euro technische verkoopdruk kan zorgen. Dat is het equivalent van 20 handelsdagen.'

Op basis van de prognoses voor 2020 en 2021 noteerde Tessenderlo nog nooit zo goedkoop. Christophe Beghin Kempen

Buiten de Bel20 vlamt Tessenderlo 5,9 procent hoger naar 31,55 euro. Grootaandeelhouder Luc Tack heeft op 5 november via het vehikel Verbrugge (Picanol) 25.000 aandelen van de chemiegroep gekocht tegen 29,4 euro per stuk, goed voor een investering van 735.000 euro. Het was van 1 september geleden dat Tack nog Tessenderlo's kocht (toen tegen 31 euro per stuk), leert de webstek van de beurswaakhond FSMA. Met deze aankoop erbij heeft Tack dit jaar al voor afgerond 50 miljoen euro Tessenderlo's gekocht. Via geregelde aankopen had Tack al eerder zijn controle over de industriële groep gebetonneerd.

Kempen-analist Christophe Beghin krabt zich in de haren bij de terugval van Tessenderlo sinds eind september en de tweede covidgolf in Europa. Nochtans beloofde Tack - naast grootaandeelhouder ook CEO - eind augustus bij de voorstelling van sterke halfjaarcijfers minstens 10 procent winstgroei over 2020.

'De huidige koerszwakte houdt geen steek', zegt Beghin. 'Op basis van de prognoses voor 2020 en 2021 noteerde het aandeel nog nooit zo goedkoop. We herhalen ons koopadvies en beschouwen de huidige ondernemingswaarde van 6,8 keer de bedrijfswinst als een instapkans', luidt het.

Beghin benadrukt de sterke cashgeneratie, waardoor Tessenderlo tegen eind 2021 schuldenvrij zal zijn. Bovendien blijft de ster van het haljfaarrapport, de afdeling BioValorization, volgens hem ook de komende jaren sterk scoren. Die afdeling recycleert dierlijke resten tot producten die gebruikt worden in dierenvoeding of biodiesel, maar ook tot gelatine, een product dat tijdens de - eerste - lockdown met toepassingen als collageenpeptide in de gezondheidssector erg gewild was en in veel sectoren toepassingen heeft.