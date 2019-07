Brussel: 'Time to samba' bij AB InBev

De slimme miljardendeals van Galapagos en AB InBev houden de Bel20 op koers. De beursbarometer trekt 0,5 procent hoger naar 3.672 punten.

Met dank aan de vorige week beklonken miljardendeal met de Amerikaanse reus Gilead blijft Galapagos op recordkoers. De Belgisch-Nederlandse biotechreus koerst 4,4 procent hoger naar net geen 170 euro.

De voorbije beursweek begon én eindigde met een miljardendeal. Dat de Japanse brouwer Asahi maandag de grootste daler was op de beurs van Tokio, is uitstekend nieuws voor de belegger in AB InBev . Analisten tonen zich unanime verrast over de 16 miljard Australilsche dollar (10 miljard euro) die Asahi veil heeft om de Australische dochter van AB InBev over te nemen. 'Volgens onze raming waardeert de deal de Australische tak op 16,4 keer de bedrijfswinst. Dat is in lijn met AB InBev zelf, terwijl de groeivooruitzichten voor de Australische tak een stuk minder goed zijn', merkt Berenberg op.

In een vooruitblik op de kwartaalcijfers van 's werelds grootste bierreus - donderdag - blijft Deutsche Bank bij het koopadvies en koersdoel van 100 euro. 'Time to Samba', kopt analist Andrea Pistacchi zijn vooruitblik. 'Brazilië was de voorbije jaren een belangrijk rem op de volumes en het beleggerssentiment', schrijft Pistacchi. 'En veel beleggers zijn nog altijd sceptisch. Wij, daarentegen, zijn optimistisch. Wij zijn er van overtuigd dat AB InBev de biervolumes in Brazilië de komende paar jaar met 3 à 5 procent per jaar kan opkrikken. Dat zou op zijn beurt de winstbijdrage uit Brazilië tussen nu en 2023 jaarlijks met 10 à 15 procent kunnen verhogen'.

Pistacchi vindt de beleggersvrees dat nummer twee Heineken Braziliaans marktaandeel afsnoept van AB InBev ongegrond. 'Heineken won vooral marktaandeel in de goedkopere bieren en dat vooral ten koste van nummer drie Petropolis.'

UCB verstevigt 0,8 procent naar 73,40 euro. Peking geeft groen licht om Cimzia, het reumamiddel van de biofarmaciegroep, op de Chinese markt te lanceren voor patiënten met gematigde tot zware reumatoïde artritis. KBC Securities handhaaft zijn koopadvies. 'Ook al verwachten we geen grote Chinese bijdrage aan de verkopen van Cimzia, de inspanningen om de verkopen op te vijzelen lijken vruchten af te werpen. UCB rekent nu op piekverkopen van 1,7 miljard euro per jaar tegen 2024', herinneren analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse.

UCB is al een tijdje de grootste omzetdraaier van UCB , goed voor bijna een derde van de groepsomzet.

Recticel blijft onder druk staan en gaat 3 procent lager naar 7,23 euro.

KBC Securities haalde het aandeel vrijdag van de favorietenlijst. Na het afspringen van de gesprekken met het Ierse Kingspan, dat in de rendabele isolatietak geinteresseerd was, belooft de korte termijn weinig goeds voor de schuimrubberfabrikant. In belangrijke afzetmarkten, auto's, bedden en meubels, heerst namelijk crisis. Daardoor zullen beleggers nog geruime tijd een holdingkorting op het aandeel blijven toepassen, al schat het beurskoers de som van de onderdelen op 10,80 euro per aandeel.

Merk op dat Recticel nu alle winst kwijt is sinds Kingspan zijn - later door Recticel afgeketst - bod op 16 april uitbracht. Het aandeel noteerde voor de berichten over Ierse interesse opdoken op 7,45 euro.