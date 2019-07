Brussel: Tubize, het ultieme soldenaandeel

Hoe langer de solden duren, hoe groter de kortingen. In Brussel is er echter één aandeel dat heel het jaar aan een grote korting noteert.

Somber nieuws over de Duitse economie kan de Europese beleggers niet uit hun lood slaan. Integendeel, de tegenvaller bij de oosterburen sterkt beleggers alleen in hun overtuiging dat de Europese Centrale Bank straks een vers blik stimulus opentrekt.

De Bel20 gaat 0,7 procent hoger naar 3.750 punten. AB InBev zorgt voor een extra schuimkraag dankzij het sterke kwartaalrapport. De bierreus boekt met 2 procent de sterkste volumegroei in vijf jaar. Die groei van de bovenste lijn zet een hefboom lager op de resultatenrekening, met 5 procent meer omzet en bijna een tiende meer bedrijfswinst.

Het aandeel koerst 5,4 procent hoger naar 90,99 euro. Een klim die ook de Bel20 een stevige boost heeft. Want dankzij de glansprestatie dit jaar is de brouwer meer dan ooit dé sterkhouder van de beursbarometer: AB InBev bepaalt nu 14,5 procent van de marsrichting. Dat is ruim meer dan de nummers twee en drie, het bankenduo KBC (11,2%) en ING (10,9%).

Aan het andere uiteinde staat Ontex, dat na de koersval nog maar voor 0,8 procent in de Bel20 meetelt. Anders gesteld: anders gesteld Ontex moet al met 18 procent stijgen om eenzelfde Bel20-impact te hebben als een AB InBev-klim van 1 procent.

Aan het ander uiteinde van de Bel20 staat UCB , met een koersval van 3,6 procent naar 72,38 euro. Nochtans was het halfjaarrapport van de biofarmaciegroep behoorlijk, met dank aan de sterke verkoop van reumamiddel Cimzia. Dat rapport wordt volgens Jefferies-analist Peter Welford echter overschaduwd door de onverwachte exit van financieel directeur Detlef Thielgen. Thielgen had de voorbije 13 jaar een stevige reputatie opgebouwd in de beurswereld.

In het spoor van UCB koerst ook controlevehikel Tubize 2,2 procent lager naar 61,40 euro. Tubize is al jaren hét soldenaandeel van de Brusselse beurs, onderstrepen de halfjaarcijfers. Die leren dat de monoholding voor het tweede halfjaar op rij de schulden stevig verminderde, van 142,5 naar 86 miljoen euro ofte 1,93 euro per aandeel.

Tubize heeft als enig actief 68,08 miljoen stukken UCB, goed voor een belang van 35 procent in de biofarmaciegroep. Tegelijk staan ze 44,51 miljoen stukken Tubize uit. Met andere woorden: elk aandeel Tubize vertegenwoordigt 1,53 'onderliggende' aandelen UCB.

Die intrinsieke waarde per aandeel Tubize bereken je dus zelf eenvoudig door de UCB-koers te vermenigvuldigen met 1,53 en vervolgens 1,93 euro schulden af te trekken. Bij de huidige UCB-koers (72,52 euro) is dat 109 euro. En impliceert de huidige beurskoers van Tubize (61,20 euro) een stevige korting van 44 procent.

KBC Securities vindt die grote korting onterecht en handhaaft het 'kopen'-advies en koersdoel van 77 euro voor de monoholding. 'Wij denken dat de fors lagere schulden de holding ruimte geven om een groter deel van de winst uit te keren als dividend', luidt het.

Analisten uiten zich unisono negatief over de halfjaarcijfers bij IT-dienstenbedrijf Econocom . 'Underwhelming', stelt Degroof Petercam. 'Unsupporting', klinkt het bij ING.

Het Frans-Belgsiche bedrijf, dat zich specialiseert in ICT-oplossingen voor de zakelijke markt, blijft zowel qua omzet als qua winst onder de verwachting.

Het bedrijf behoudt zijn prognoses, maar dat wordt geen 'walk in the park', stipt Degroof Petercam aan. De nettoschuld ligt hoger dan verwacht zonder duidelijke verklaring. 'De herstructureringskost ligt ook hoog, en we missen een klaar zicht op wat de impact zal zijn van bepaalde desinvesteringen', aldus analist Stefaan Genoe.