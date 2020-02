Brussel: UCB en solden-UCB in tandem op record

UCB klimt na sterke resultaten naar een record. Wie dat iets te duur vindt: de solden bij aandeelhouder Tubize zijn wegens succes verlengd.

De Brusselse beurs is tegenwoordig behoorlijk tegendraads. Woensdag koerste de Bel20 door de uitschuiver van verzekeraar Ageas tegen de trend in lager, vandaag is het scenario krek omgekeerd. De Bel20 gaat 0,4 procent hoger naar 4.156 punten, terwijl de Euro Stoxx50 - de korf steraandelen van de eurozone - 0,4 procent inlevert.

De klim is grotendeels te danken aan UCB . De biofarmaciegroep kwam voorbeurs met sterke resultaten en vertaalt die in een winst van 3,5 procent naar 92,62 euro, een recordkoers.

Analisten tonen zich erg tevreden dat CEO Jean-Christophe Tellier de geraamde piekverkopen van de twee sterkhouders - Cimzia en Vimpat - na een sterk 2019 verhoogt: reumamiddel Cimzia zou pas in 2024 op 2 miljard euro plafonneren, epilepsiemiddel Vimpat zou in 2022 1,5 miljard omzet draaien. Dat er in die sterkhouders nog rek zit is belangrijk: zo krijgt de opvolging - de middelen die later dit decennium de rol moeten overnemen - tijd om klaargestoomd te worden.

De prognose voor 2020 - een lichte hogere omzet, maar lagere winstmarge door de investeringen in de pijplijn nieuwe producten - oogt voor Jefferies wat 'voorzichtig', maar analist Peter Welford handhaaft niettemin zijn advies op 'kopen' bij een koersdoel van 97 euro. Een koersdoel dat een tijd geleden nog zeer optimistisch oogde, maar nu binnen handbereik is: sinds begin dit jaar won het aandeel UCB dik 30 procent.

Degroof Petercam-analiste handhaaft voorlopig het koersdoel van 90 euro. Analist Thomas Guillot zegt uit te kijken naar de belangrijke gedetailleerde testresultaten voor bimekizumab voor de behandeling van de huidziekte psoriasis. Die resultaten, en vooral hoe 'bime' scoort ten opzichte van marktleider Stelara (J&J) en het sterk groeiende Cosentyx (Novartis) worden eind maart op de jaarvergadering van de American Association of Dermatology (AAD), de hoogmis van Amerikaanse dermatologen, vrijgegeven.

Tubize , de familiale verankerkaar boven UCB, klimt in tandem 3,4 procent naar 75,50 euro. De korting van Tubize op het enig actief, UCB dus, is vrij makkelijk te becijferen: Tubize heeft 68,1 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize noteren. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,53 'onderliggende' aandelen UCB. Daar moet je wel de 86,5 miljoen schulden - 1,94 euro per aandeel - van aftrekken.

Ergo: de intrinsieke waarde is bij de huidige UCB-koers van 92,62 euro 139,77 euro per aandeel. En dus impliceert de huidige koers van Tubize - 75,50 euro, ook een record - een zeer forse korting van 46 procent. Die korting is al jaren hardnekkig hoog, maar is in 2020 nog opgelopen: Tubize won tot nog toe dit jaar 'maar' 18 procent, terwijl UCB dus een spurtje van 30 procent neerzette. KBC Securities verhoogt het koersdoel voor Tubize van 77 naar 92 euro, het advies luidt onverminderd 'kopen'.

De grootste daler in de Bel20 is Proximus , dat 2,9 inlevert tot 26,29 euro. De marktleider in telecomdiensten komt morgen met de jaarcijfers, maar krijgt nu al een potentiêle tegenvaller te verwerken: de telecomwaakhond BIPT zet op vraag van 'een Belgische onderneming' een nog onbenut deel van het 4G-netwerk te koop. En het gaat niét om één van de drie 'klassieke' operatoren.

Met andere woorden: komt er zo via de achterdeur een de facto vierde speler op de markt? Die vrees haalde in 2018 het aandeel Proximus onderuit, in 2019 volgde vlot herstel omdat beleggers de kans op een nieuwe speler steeds lager inschatten.

Buiten de Bel20 koppelde Kinepolis sterke jaarcijfers met een dito dividend. De bioscoopuitbater verstevigt 5,5 proent naar 59,80 euro. 'Een fraaie set cijfers', reageert ING. 'Een vooruitblik geeft de cinemagroep traditiegetrouw niet, maar het management lijkt toch uit te gaan van een zwakker filmaanbod in 2020 dan in 2019', signaleert analist David Vagman. 'Maar dankzij de opening van nieuwe complexen en de naarstige overnamejacht zien we nog rek op de consensusverwachting.' ING hanteert een houdadvies met een koersdoel van 59 euro.

'Zonder twijfel een grand-crujaar', jubelt Degroof Petercam. 'Kinepolis is in volle expansie nadat het zich heeft bewezen als de beste marketeer, cinemaoperator en vastgoedbeheerder in de markt', zegt analist Fernand de Boer. 'We zien verdere verbeteringen met Canada, de VS en extra overnames als voornaamste drijvers.'

De analist vindt Kinepolis correct gewaardeerd en behoudt zijn opbouwadvies bij een koersdoel van 63 euro.

Minder goed vergaat het EVS . De specialist in beeldtechnologie voor live sportverslaggeving ging zowel met de omzet over 2019 als de outlook voor 2020 onder de lat door. Het management countert de malaise in de mediasector wel door met de scalpel kosten weg te snijden en biedt beleggers met een brutodividend van 1 euro per aandeel een stevig 'wachtbordje' tot er beterschap gloort, maar toch overheerst ontgoocheling: het aandeel duikt 3,7 procent lager naar 19,70 euro.

KBC Securities-analist Guy Sips merkt op dat EVS de werkingskosten in 2019 met een indrukwekkende 5 procent wist te verminderen en dat ook voor 2020 geen stijging voorspeld wordt. Daarom handhaaft hij het 'bijkopen'-advies.