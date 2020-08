Brussel: Umicore zindert na

Umicore heeft het halfjaarrapport nog niet verteerd. Bij Credit Suisse schiet de vertraging bij de bouw van de Poolse kathodefabriek in het verkeerde keelgat: 'Derde teleurstelling in twee jaar'.

De Brusselse beurs doet niet mee aan de schuchtere rally elders in Europa: de Bel20 koerst 0,4 procent lager op 3.261 punten.

De opvallendste stijger in Brussel is IBA , met een klim van 4,7 procent naar 7,59 euro. Een serieuze paukenslag dit weekend: Siemens Healthineers biedt 16,4 miljard dollar voor de Amerikaanse specialist in kankerbestrijding Varian. De Duitsers bieden 177,5 dollar per aandeel voor de Californiërs, een premie van 24 procent op de slotkoers van vrijdag.

Siemens Healthineers wordt met de miljardendeal dé grote rivaal van IBA . Het Waals-Brabantse bedrijf was jarenlang onbesproken wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijding, maar schoot zichzelf aan het eind van vorig decennium in de voet met een serie operationele missers.

Owngoals die de grote rivaal Varian de kans gaven marktaandeel te winnen. IBA heeft sinds 2014 een strategische alliantie met de grote Siemens-rivaal Philips, maar daar benadrukte CEO Frans Van Houten twee jaar geleden in een gesprek met De Tijd 'geen verdere plannen' te koesteren.

Kepler Cheuvreux maant beleggers aan niet te snel conclusies te trekken uit het miljardenbod van Siemens Healthineers op Varian. 'We zien de betaalde prijs - vijf keer de verwachte jaaromzet - niet als een bruikbare referentie voor IBA-beleggers, aangezien Varian veel groter en gediversifieerder is. Bovendien kan het op korte termijn zijn dat er minder scherpe concurrentie is terwijl Varian op de integratie focust, maar op middellange termijn zal Varian volgens ons een sterke(re) rivaal blijven'.

Umicore blijft wegglijden na de zware opdoffer van vrijdag, met een verlies van 1,4 procent naar 39,36 euro.

Dit is de derde keer in tweede jaar dat Umicore de doelstellingen voor de kathodematerialen bijstelt Charles Bentley Credit Suisse

Bij het sowieso al langer kritische beurshuis Credit Suisse zindert het halfjaarrapport van de materialengroep nog na, zeker de waarschuwing dat de afdeling batterijmaterialen (EST) nóg zwakker zal presteren na tijdens het al zeer moeilijke eerste halfjaar. Twee derde van de bedrijfswinst van de groep kwam tijdens de eerste jaarhelft van de boomende recyclagetak (Hoboken).

Analist Charles Bentley wijst op de passage in het persbericht waar Umicore zegt dat de Europese kathodematerialenfabriek in het Poolse Nysa pas in de eerste helft van 2021 opgeleverd zal worden. 'Dit is de derde keer in twee jaar dat Umicore de doelstellingen voor EST bijstelt', klinkt het kritisch. 'Die aanhoudende vertragingen knabbelen zowel in technologie als in capaciteit aan de voorsprong van Umicore op de rivalen. We verwachten dat de wereldwijde kathodeproductie de komende vijf jaar op minder dan 50 procent van de aangekondigde capaciteit zal draaien. We twijfelen niet aan de langetermijnvooruitzichten voor kathodematerialen, maar die vooruitzichten zitten al in een fors hoger aanbod verrekend.'

Bentley handhaaft bijgevolg zijn verkoopadvies en koersdoel van 26 euro.

Exmar tuimelt opnieuw 5 procent naar 1,88 euro, een diepterecord. De aardgasrederij ligt volledig uit de beleggersgratie sinds zij eind juni moest opbiechten dat haar belangrijkste klant, de Argentijnse energiereus YPF, sinds maart zijn rekening niet meer kan of wil betalen. YPF is sinds 2018 huurder van Exmars drijvende LNG-fabriek Tango FLNG. De huurinkomsten uit die drijvende reus zijn cruciaal om de schuldenlast van Exmar onder controle te houden.

Oxurion brokkelt 3,6 procent af naar 2,70 euro. Dat heeft niets te maken met het bericht van deze ochtend: de benoeming van Grace Chang als hoofd medisch onderzoek. Chang werkte vroeger nog bij Alcon, de ex-partner van Oxurion voor oogmiddel Jetrea.

Nadat Jetrea op een flop uitdraaide, focust Oxurion nu op de twee overblijvende middelen in de pijplijn: THR-149 en THR-687. Namen die tussen haakjes nog verwijzen naar de vroegere naam van het Leuvense bedrijf, Thrombogenics. Het biotechbedrijf focust op behandelingen voor oogaandoeningen die diabetici treffen.