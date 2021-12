Brussel: Vyvgart versus Budweiser

Nu de Amerikaanse markt voor het goudhaantje Vyvgart openligt, weegt Argenx in de Bel20 voor het eerst zwaarder door dan AB InBev.

Geen discussie over het belangrijkste aandeel maandag in de Bel20 . Argenx opende 15 procent hoger en noteert later in de ochtendhandel nog altijd op 8,4 procent winst naar 300 euro. Beleggers waarderen het 13 jaar jonge bedrijf zo op meer dan 16 miljard euro (zie grafiek).

De Gentse biotechgroep kreeg vrijdagavond van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht om het goudhaantje efgartigimod onder de commerciƫle naam Vyvgart voor de behandeling van myasthenia gravis (MG) in de Verenigde Staten, veruit de cruciaalste farmamarkt ter wereld, op de markt te brengen.

Lees meer Argenx groene vlek in rode beurshandel

Vyvgart is het fundament voor de miljardenwaardering van Argenx, dat op dit ogenblik door de kosten van de (dure) klinische tests en de voorbereiding van de marketingcampagne in de Verenigde Staten stevig verlies draait. Dit jaar zou de 'cash burn' verdubbelen tot ruim 600 miljoen euro.

Ter illustratie: Wells Fargo Securities rekende eerder deze maand tegen 2029 op een omzet van 5,3 miljard dollar, na de goedkeuring van efgartigimod - naast die voor MG - voor nog drie zeldzame auto-immuunziektes: ITP (de vernietiging van bloedplaatjes), PV (een huidziekte) en CIPD (de aantasting van zenuwbanen in de armen en de benen). Het beurshuis rekent erop dat die 5,3 miljard euro omzet 3,2 miljard bedrijfswinst en 2,6 miljard nettowinst opleveren.

KBC Securities verhoogt het koersdoel van Argenx van 300 naar 340 euro. Analist Thomas Vranken stipt net als Wells Fargo aan dat MG pas de eerste aandoening is waarvoor Vyvgart (efgartigimod) ingezet mag worden en dat nog andere indicaties in de pijplijn zitten. 'Het enorme potentieel van efgartigimod wordt nu duidelijk. In een ideaal scenario kan het middel dit decennium uitgroeien tot een van de tien best verkopende ter wereld.'

Argenx is sinds de jaarlijkse herschikking in het voorjaar een zwaargewicht in de Bel20. Na de verse koersklim moet het 13 jaar jonge bedrijf met een weging van 12,3 procent alleen nog KBC (12,6%) voor zich dulden als invloedrijkste Bel20'er.

Toch kon Argenx maar even de Bel20 afschermen van de verkoopgolf die maandag de Europese beurzen overspoelt. Beleggers tobben over de omikronvariant van het virus. Hoe gevaarlijk die variant precies is, is nog niet duidelijk. Maar duidelijk is wel al de economische realiteit: steeds meer overheden nemen harde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, wat een hypotheek zet op het economisch herstel.

Dus dreigt het economisch herstel te stokken en dat net op een ogenblik dat 's werelds centraal bankiers vastbesloten lijken de steunwieltjes weg te nemen om de inflatiedreiging te lijf te gaan.

Omikron weegt extra zwaar op een aandeel dat door Argenx net overvleugeld is in Bel20-gewicht: AB InBev . 's Werelds grootste brouwer beleeft een moeilijk beursjaar, maar was na een overtuigende beleggersdag van CEO Michel Doukeris weer even in de beleggersgratie. Nu tobben beleggers toch weer over de impact van de virusvariant op de horeca, veruit de belangrijkste winstmotor voor AB InBev. De Budweiser-brouwer laat 3 procent liggen tot 51,58 euro.

Met Kinepolis ligt nog een andere typisch 'verlaat-het-huisaandeel' in de ramsj, met een klap van 3,6 procent tot 49,14 euro. Nochtans was er dit weekend goed nieuws voor de sector: de consument is de magie van het grote scherm nog niet verleerd. Tenminste als het aanbod aantrekkelijk genoeg is.

Tijdens het openingsweekend in de Verenigde Staten was 'Spider-Man: No Way Home' goed voor 253 miljoen dollar inkomsten. Wereldwijd lag de recette op 587 miljoen dollar. Dat was vlotjes de beste 'box office' sinds het begin van de pandemie en ook de derde beste ooit, na 'Avengers: Endgame' en 'Avengers: Infinity War'.

Gouden bagger