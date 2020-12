Brussel: WALD kleurt Befimmo groen

De Bel20 wordt door de banken de handrem aangetrokken. Buiten de beursbarometer is er applaus voor de kerstdeals in de vastgoedsector.

De Europese beurzen zetten hun eindejaarsrally voort. Zeker vergeleken met de vlotte winst (en bijbehorend record) in Frankfurt oogt de plus 0,3 procent van de Bel20 wat mager.

Een belangrijke factor zijn de banken, die in de Bel20 zwaarder doorwegen dan in andere beursbarometers. De Euro Stoxx50 was tot voor kort ook sterk gestoffeerd met klassieke banken, maar dat veranderde bij de jongste jaarlijkse herziening: grootbanken als BBVA en SocGen moesten baan ruimen voor hippe (fin)techspelers als Adyen en Prosus.

In de Bel20 daarentegen blijven ING en KBC ongeveer een vijfde van de marsrichting bepalen. Beide staan ook vandaag onder druk, nadat de Europese Centrale Bank eerder deze maand de sector had verplicht ook in 2021 zeer zuinig om te springen met dividenden. Een serieuze opdoffer voor beleggers: zij hoopten in de loop van 2021 niet alleen de dividenden over boekjaar 2021, maar ook minstens een deel van de opgespaarde coupons over boekjaar 2019 te ontvangen.

Europese banken zijn stilaan bijna oninvesteerbaar. Financial Times

'Europese banken zijn stilaan bijna oninvesteerbaar, wat het moeilijker maakt om in de toekomst nog kapitaal op te halen', stelde Financial Times dit weekend vast. De zakenkrant stipte aan dat het stevige dividendrendement eigenlijk het laatste houvast was voor beleggers in de sector.

De opvallendste stijger op de Brusselse beurs is dezelfde als op kerstavond: Balta . De tapijtproducent verstevigt opnieuw 8,7 procent naar 2,38 euro.

Dat met dank aan het brexitakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vlak voor Kerstmis sloten. Voor Balta een forse opsteker: voor de groep is het Verenigd Koninkrijk - goed voor ongeveer een vijfde van de omzet - een belangrijke afnemer van voltapijt. Die afzetmarkt hangt volledig van export af omdat de vijf productievestigingen van Balta (drie in België, twee in Turkije) buiten het VK liggen.

Kerstdeals

Op kerstavond, vlak na het sluiten van de beurs, kondigde Befimmo aan vijf kantoren - waarvan vier in de Europese wijk - te verkopen voor 143 miljoen euro.

De cash dient om het grote bouwproject ZIN in de Brusselse Noordwijk te financieren, zonder kapitaalverhoging. Een kapitaalverhoging die op dit ogenblik geen aantrekkelijk vooruitzicht is, omdat de specialist in kantoorvastgoed door de pandemie en het vele thuiswerken tegen een korting van 40 procent op de nettoactiefwaarde noteert (zie grafiek).

KBC Securities-analisten Wido Jongman en Joachim Vansanten onthalen de deal positief. Ze stippen aan dat de transacties de 'WALD' verhogen. Dat vierletterwoord staat voor de 'weighted average duration of leases', de resterende looptijd van de huurcontracten in portefeuille. Hoe langer, hoe meer de toekomstige cashflow verzekerd is. Die stijgt van 7,1 naar 7,3 jaar, terwijl de bezettingsgraad ook bijna een vol procentpunt verbetert naar 95,4 procent. Het advies blijft echter 'afbouwen'.

Befimmo koerst 1,4 procent hoger op 36,95 euro.