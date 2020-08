Brussel: afgestraft voor te veel cash. En voor te weinig cash.

Rode draad voor het bedrijfsleven in 2020: cash is koning

Agfa-Gevaert, Bone Therapeutics en IBA kleuren de beursdag in Brussel. Rode draad: cash.

De Brusselse beurs zet na een aarzelende start zijn zomerrally voort. De Bel20 koerst 0,7 procent hoger op 3.392 punten.

Zoals meestal in de tweede golf van het resultatenseizoen - als de grote kanonnen de revue gepasseerd zijn - speelt de actie zich buiten de beursbarometer af.

Hét opvallendste aandeel is zonder twijfel IBA , de wereldmarktleider in protontherapie die de voorbije jaren via een lange serie ontgoochelingen spectaculair van zijn voetstuk donderde. Het afgestrafte aandeel beleeft een heropstanding: plus 22 procent naar 8,71 euro. Een langetermijngrafiek illustreert wel hoe relatief die klim is.

Een wederopstanding die niks met het halfjaarrapport te maken heeft, aangezien het medtechbedrijf over het eerste halfjaar - covid-19 oblige - stevig in het rood ging. Wél met het feit dat CEO Oliver Legrain 'minstens 100 miljoen' casht door zijn technologie in China in licentie te geven.

'De deal ziet er solide uit, al is enige scepsis bij beleggers over de technologietransfer logisch', zegt Kepler Cheuvreux-analist Matthias Maenhaut. 'Maar de deal neemt vooral een belangrijk deel van de druk op de balans weg, terwijl een deel van het opwaarts potentieel in China blijft. Gelet op de omvang, de eerste betaling van 20 miljoen is 10 procent van de beurswaarde, is een positieve beleggersreactie logisch'.

Gelijkaardig applaus mét enige ingebouwde reserve is er bij David Vagman van ING. De analist becijfert dat de technologiedeal het equivalent is meer dan 3 euro per aandeel IBA is. Vandaar dus de forse koersreactie. Maar de koersreactie is ook te danken aan een andere aspect. Vagman: 'De deal kan voor hernieuwde speculatie zorgen over een mogelijke overname van IBA, bijvoorbeeld door een Chinees conglomeraat.'

Vagman ziet niet alleen positieve aspecten. Net als de collega bij Kepler stipt hij aan dat technologietransfers aan Chinese partners 'notoir gevaarlijk' zijn. En het ook nog niet duidelijk is hoe betrouwbaar en succesvol de Chinese partner CGN kan worden.

Agfa-Gevaert is eigenlijk een omgekeerde IBA. De beeldvormingsgroep legde over het pandemiekwartaal beter dan gevreesde resultaten voor, ondanks een forse omzetkrimp. Maar terwijl Louvain-la-Neuve het zonder twijfel niet erg vond dat er weinig op de cijfers gefocust worden, zal dat in Mortsel waarschijnlijk anders zijn.

Hier zijn beleggers ontgoocheld dat Agfa er voort opteert de bijna 1 miljard die de verkoop - in volle pandemie - van het gros van de IT-tak opleverde, tot nader order in huis te houden. Eén derde wordt ingezet om de zware cashopslorpende pensioenerfenis in te dammen. En ook al houdt het eminent zeker nu eminent steek de cash in huis te houden tot de overblijvende activiteiten bewijzen voldoende cash te kunnen genereren, toch rekenden beleggers duidelijk op een voorschot(je). Het aandeel duikt na de recente remonte 8,3 procent lager naar 3,53 euro.

Verwaterende bui