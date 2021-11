Brussel: als het druppelt in Den Haag en New York ..

Ook zonder bedrijfseconomisch nieuws van eigen bodem is er voldoende animo op de Brusselse beurs, met dank aan Den Haag en New York.

De Brusselse beurs temporiseert even de jacht op het eerste record sinds 2007. De Bel20 noteert vrijwel stabiel op 4.386 punten.

Echt grote uitschieters zijn er niet in de beursbarometer. Galapagos zet zijn recente bokkensprongen voort met een remonte van 4,8 procent naar 49 euro. Het blijft wachten op een nieuwe CEO én strategie bij de Mechelse biotechgroep, nu de pijplijn aan nieuwe producten aan flarden geschoten is.

Als 'wachtbordje' kon afscheidnemend CEO en oprichter Onno van de Stolpe beleggers wel enigszins sussen met de boodschap dat Galapagos iets minder cash dan verwacht zal verbranden dit jaar, dankzij een versnelde invoering van de geplande kostenbesparingen.

Buiten de Bel20 is Jensen-Group een opvallende stijger, met een klim van 4 procent tot 26,20 euro. . De reden voor de koersstijging komt uit 42nd Street in New York, het hoofdkantoor van Pfizer. De specialist in grote wasserijsystemen lijkt in uitgesteld relais te profiteren van de remonte van alle toerismeaandelen, dankzij het bericht dat de Amerikaanse farmagigant in klinisch onderzoek hoge ogen gooit met zijn coronapil.

Jensen is een belangrijk toeleverancier van cruiseschepen en dus net als cruise- en luchtvaartbedrijven een typisch 'verlaat-het-huis-aandeel'. Beurshuis UBS waarschuwt beleggers echter niet te hard van stapel te lopen. 'Onze farma-analisten verwachten dat Pfizer maximaal 50 miljoen coronapillen produceert in boekjaar 2022. Die zullen waarschijnlijk in eerste instantie ingezet worden voor niet-gevaccineerde risicopatiënten. En dus zien we in regio's met een grote vaccinatiegraad, zoals Europa en de Verenigde Staten, op korte termijn geen grote impact op het consumentengedrag'.

Ook Den Haag heeft impact op de Brusselse beurshandel. Het kwartaalrapport van PostNL leerde dat mede door een groter dan verwachte impact van nieuwe Europese regelgeving de groei in pakjes grotendeels tot stilstand gekomen is. Ironisch genoeg wordt Bpost op de beurs bijna even hard aangepakt voor die boodschap als de Nederlandse boodschapper zelf: het aandeel zakt 2,2 procent naar 7,815 euro.

Bpost komt dinsdagavond met de resultaten. De verwachtingen liggen niet bijster hoog. Door de hoge investeringen in extra capaciteit en door de inflatoire druk rekenen de analisten op een bedrijfswinst van 36,4 miljoen euro, een stuk minder dan de 65 miljoen over het sterke derde kwartaal van 2020.

Belangrijk is de outlook. De nieuwe CEO Dirk Tirez verhoogde die afgelopen zomer tot 'minstens 340 miljoen euro', maar wiste een dag later op een behoorlijk rampzalig verlopen telefonische conferentie met analisten alle enthousiasme uit door te waarschuwen dat het briefvolume in de tweede jaarhelft weer zal verzwakken. Ook nu volgt de telefonische conferentie een dag na het persbericht: woensdagochtend. Om nieuwe verrassingen te voorkomen luistert de belegger dus best mee.

Recticel trekt 0,9 procent hoger tot 16,30 euro. De chemiegroep heeft - voorlopig alleen in het Engels - een aparte webstek gecreëerd rond 'D-day', 6 december in het Van der Valk Hotel bij de luchthaven van Zaventem.

Op Sinterklaas is er bijzondere aandeelhoudersvergadering over de geplande verkoop van van de tak Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter, eigenlijk een gifpil om de 'ongewenste intimiteiten' van het Oostenrijkse Greiner af te blokken.

Degroof Petercam-analist wijst op pagina 15 van het informatiememorandum van Recticel. Daarin staat in de 'som-van-de-delenanalyse' slechts een negatieve waarde van 51 miljoen euro voor de groepsholding. 'Wij hielden tot nog toe rekening met minus 128 miljoen, op basis van 16 miljoen jaarlijkse recurrente kosten', stipt analist Kris Kippers aan.

'Het memorandum stelt dat het de bedoeling is dat de kopers van Engineered Foams en de matrassenafdeling maximaal holdingkosten meenemen. In de mate dat dat laatste geen impact heeft op de verkoopprijs van die afdelingen, is het een extra positieve factor', klinkt het. Kippers handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 20,70 euro.