Brussel: applaus in uitgesteld relais

De beleggers zijn pas in tweede lezing in hun nopjes met het kwartaalrapport van KBC. Ook Umicore vertaalt pas deze week de vorige week vrijgegeven recordresultaten in recordkoersen.

De Brusselse beurs zet haar gezapige zomerrally voort. De Bel20 verstevigt 0,4 procent naar 4.283 punten.

Opvallend: bedrijven die met sterke resultaten komen worden daar vaak niet meteen voor beloond. Neem Melexis . De chipproducent voorspelde vorige week woensdag dat 2021 minstens een evenaring van de recordwinst uit 2018 zou opleveren. Beleggers stuurden in een eerste reactie het aandeel lager. Kort na de opening tikte het aandeel 84,75 euro aan. Beleggers die toen alert waren en kochten hebben op goed een week tijd een coole 18 procent winst, want de chipontwikkelaar stak donderdagochtend de neus boven 100 euro.

Idem de materiaaltechnologiegroep Umicore . Was de initiƫle reactie van de beleggers op de recordresultaten die afscheidnemend CEO Marc Grynberg vorige vrijdag ontvouwde nog onderkoeld, dan is dat deze week met een stroom enthousiaste updates van analisten anders. Umicore stelt voor de derde dag op rij het record scherper: +0,8 procent naar 54,86 euro.

De bank HSBC handhaaft het koopadvies en het koersdoel van 61 euro. Analist Martin Evans toont zich vooral tevreden dat Umicore op alle motoren draait. Niet meer louter op de boomende Hobokense recyclagetak dus.

Beterschap is er in volumes - niet in prijzen - bij de hipstertak die cruciaal is voor de waarderingsmodellen van analisten: Energy & Surface Technologies, de wereldmarktleider in kathodematerialen voor herlaadbatterijen. Ook de afdeling katalysatoren presteerde prima. 'De winstmarge verbeterde fors tot 22,5 procent, dankzij een groter marktaandeel en een gunstige productmix', merkt Evans op. 'Een deel van die verbetering zal wegebben, maar we voorspellen toch een marge van 17 procent in 2022 en 2023. Contrasteer dat met gemiddeld 12 procent in 2016-2020.'

In tweede lezing begon het de beleggers in KBC te dagen dat de stevige kapitaalbuffers ruimte laten voor stevige dividenden en eventueel ook de inkoop van eigen aandelen.

En, ja hoor, ook KBC ging aanvankelijk lager. De bank- en verzekeringsgroep legde over het tweede kwartaal nochtans een nettowinst voor van 793 miljoen euro. De analisten rekenden gemiddeld op 739 miljoen euro. Zoals de analisten hadden verwacht krikt CEO Johan Thijs de prognose op voor de netto rente-inkomsten. Dat zijn de inkomsten uit het kernmetier: kortlopende deposito's omzetten in langlopende kredieten. Hij rekent nu op ongeveer 4,4 miljard euro. Eerder lag de lat op 4,3 miljard.

In een tweede lezing begon het de beleggers echter te dagen dat de stevige kapitaalbuffers ruimte laten voor stevige dividenden en eventueel ook de inkoop van eigen aandelen. Bovenop de verwenbeurt die de aandeelhouders in november te beurt valt nu de ECB de dividendhandrem gelost heeft: een opgespaard dividend van bruto 2 euro over het boekjaar 2020 en een voorschotdividend van 1 euro over het boekjaar 2021.

Fagron

Bij Fagron ging de outlook niet hoger. Integendeel. De analisten hadden zich na een teleurstellende update over het eerste kwartaal schrap gezet voor een mak rapport en ze krijgen gelijk. De omzet brokkelde met 1 procent af naar 277 miljoen euro.

Daarbij kwam de winstmarge onder druk. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) ging 11 procent lager naar 56 miljoen euro, de marge zakte van 22,6 naar 20,2 procent. Netto zakte de winst met 15 procent naar 26,9 miljoen euro of 0,37 euro per aandeel.

Voor heel 2021 rekent CEO Rafael Padilla op een ebitda tussen 118 en 124 miljoen euro. Met andere woorden: in het beste geval een evenaring van de 124 miljoen euro over het boekjaar 2021. Volgens de informatieleverancier Bloomberg gingen analisten tot nog toe gemiddeld uit van 129 miljoen ebitda over 2021.

'Vooral in Europa en Noord-Amerika staan de marges meer dan verwacht onder druk', stipt ING-analist Stijn Demeester aan. 'De scherpe verslechtering van de marges wijst op kosteninflatie, met hogere grondstoffenprijzen en verpakkings- en transportkosten.'

Niettemin: ook hier zijn beleggers in een tweede lezing milder. Degroof Petercam-analist Frank Claassen handhaaft het koopadvies en trekt zich op aan de hogere doelstelling voor de megafabriek in het Amerikaanse Wichita (Kansas). Die zou in 2022 125 miljoen in plaats van 'ruim 100 miljoen' dollar omzet moeten draaien.