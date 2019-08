Brussel: applaus voor creatieve destructie van D'Ieteren

Grootste stijger in Brussel: een bedrijf dat een pak eigen aandelen gaat vernietigen. Grootste daler: een bedrijf dat waarschijnlijk - tegen bradeerprijzen een pak nieuwe aandelen zal moeten uitgeven.

Na de aarzelende start koersen de Europese beurzen nu in het spoor van Wall Street duidelijk hoger. In Brussel schrijft de Bel20 0,5 procent bij op 3.507 punten.

De grootste koersbewegingen spelen zich buiten de beursbarometer af. D'Ieteren koerst bijna een tiende hoger op 46,30 euro. De holding kwam niet alleen met sterke halfjaarcijfers, met dank aan sterkhouder Belron.

Er was ook een verrassing voor de aandeelhouders, via de aankondiging dat D'Ieteren voor 150 miljoen eigen aandelen zal inkopen en vernietigen. D'Ieteren zal zo'n 6 procent van de uitstaande aandelen kunnen schrappen, waardoor de toekomstige winst en dividend over minder 'hongerige mondjes' gespreid moet worden.

Degroof Petercam verhoogt het koersdoel voor de holding van 51,40 naar 53 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'. 'Het aandeel noteert tegen acht keer de verwachte winst over 2020, de huidige beurskoers impliceert een korting van 40 procent op de intrinsieke waarde', becijfert analiste Nathalie Debruyne.

Debruyne is wel verrast dat D'Ieteren de prognose voor de groep stabiel houdt - een winstgroei van minstens 25 procent - terwijl voor Belron nu een winstgroei van minstens 70 in plaats van minstens 30 procent wordt. 'Dat weerspiegelt waarschijnlijk de hogere holdingkosten, de stabiele winst bij D'Ieteren Auto en de tegenvallende resultaten bij Moleskine'.

Positief is zeker de aankondiging dat de holding voor 150 miljoen euro eigen aandelen gaat inkopen. 'Een illustratie van het vertrouwen over de toekomstige cashflow, zeker bij Belron', luidt het.

Net als KBC Securities-collega Cédric Duinslaeger wijst ook Debruyne dat de komende jaren het letterwoord ADAS voor extra groei zal zorgen Belron, eigenaar van autoruitherstellers Carglass (Europe) en Safelite (Verenigde Staten). ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems, sensoren achter de vooruit die automobilisten helpen parkeren, waarschuwen als de auto van de rijstrook afwijkt of een noodstop uitvoeren bij dreigend gevaar. Over de eerste halfjaar stelde Belron 402.000 van die voorruitsensoren op punt, een stijging met 120 procent jaar op jaar en bijna evenveel als de 404.000 'calibraties' over heel 2018.

Aan het andere uiteinde noteert MDxHealth . De specialist in tests voor snelle diagnose van prostaatkanker dook in de ochtendhandel tot 18 procent lager en noteert nu 14 procent in het rood op 1,078 euro.

Is bij D'Ieteren het 'probleem' de laagrentende berg cash van bijna 1 miljard, dan geldt voor MDxHealth krek het omgekeerde: de bodem van de kas is in zicht. Bij het huidige tempo waartegen de groep cash verbrandt is het geld begin 2020 op. Een vers geldronde dringt zich op, maar dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht bij een beurskoers die vergeleken met de intekenprijs van de vorige kapitaalronde (maart 2018) met drie kwart gezakt is. En dus is het risico op een fors verwaterende geldronde reëel, met fors méér hongerige mondjes waar de eventuele toekomstige winst over verdeel moet worden.