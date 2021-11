Brussel: applaus voor ontmanteling

Twee bedrijven oogsten applaus omdat ze na een jarenlang kwakkelparcours de essentie van zichzelf verkopen.

De Brusselse beurs koppelt haar karretje aan het schuchtere Europese beursherstel. Dit na de forse verkoopgolf op vrijdag. Beleggers begroeten toen een potentieel nieuwe virusvariant op hun typische manier: eerst schieten, dan vragen stellen.

De Bel20 noteert een plus van 1 procent tot 4.166 punten. Een koploper is Sofina , met een winst van 2 procent tot 406,40 euro. De spilholding van de familie Boël, heeft de (na)zomerse dip - toen een kleine afboeking op de Chinese participaties en steviger gerommel bij de Britse sterparticiatpie THG op het sentiment wogen - grotendeels verteerd. Nu komt er een extra boost voor de beurskoers, via een lovend rapport van ING.

+20% in boêL WE TRUST

Het beurshuis handhaaft zijn koopadvies, maar trekt het intussen achterhaalde koersdoel stevig op van 320 naar 450 euro. 'Sofina biedt directe toegang tot de boomende private-equitymarkt', stelt analist Hans D'Haese. 'De kers op de taart is de waarschijnlijke beursgang van de belangrijkste participatie, de Indiase leerapp Byju's. Mogelijk krijgt Byju's bij de IPO een waardering van 40 à 50 miljard dollar mee'.

Sinds het dieptepunt van 339 euro eind september is het aandeel Sofina 20 procent hersteld. De holding is nog 1 procent verwijderd van zijn slotrecord, 410,80 euro op 5 augustus.

Het opvallendste aandeel is maandag is een bedrijf dat zelfs na een tijgersprong maandag nog altijd één van de kleinste van de Brusselse beurs is, met een beurswaarde van 18 miljoen euro: Bone Therapeutics .

Het biotechbedrijf verkoopt zijn meest beloftevolle onderzoek, de botceltherapie ALLOB voor de behandeling van scheenbeenfacturen.

De overeenkomst met Link Health zorgt op korte termijn niet voor een aansterking van de kaspositie, behalve dan dat Bone onderzoekskosten uitspaart. Bone had eind september nog 9,3 miljoen euro cash, zonder cashinjectie of maatregelen om de cash burn te stelpen was de kas in maart 2022 leeg. Het bedrijf moest dus op zoek naar een deal om het hoofd boven water te houden.

Eerder dit jaar bleek dat een belangrijk middel tegen knieartrose (fase 3) niet bleek te werken. Bone sloot vrijdag op de Brusselse beurs af op een dieptepunt van 0,91 euro, tegenover een introductieprijs van 16 euro in 2015.

Beleggers sturen het aandeel 25 procent hoger op 1,138 euro. Bone is zo even geen centjesaandeel meer, maar vraag is nu wel wat nog het nut is van de beursnotering van wat achterblijft. 'ALLOB is het enige overblijvend product in een klinische testfase voor Bone Therapeutics', merkt Kepler Cheuvreux op. 'Maar gelet op de beperkte voorraad cash, verwelkomen we deze transactie'.

Minder dramatisch, maar vergelijkbaar is de deal die Balta maandag nagenoeg terzelfdertijd met Bone Therapeutics bekendmaakte. De tapijtproducent verkoopt het gros van zijn consumententak voor 225 miljoen euro aan de Britse rivaal Victoria, schulden meegerekend.

Balta - die ook de eigen merknaam verkoopt - halveert door de deal ruim in omvang, leert de mededeling. Wat overblijft - tapijttegels voor consumenten en de bedrijventak - was over de eerste negen maanden van 2021 goed voor 31 miljoen bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) en 200 miljoen omzet. De verkochte afdelingen tekenden voor 34 miljoen ebitda op 270 miljoen euro omzet.

Balta vermindert met de deal zijn grote schuldenberg - 323 miljoen euro per eind september - 'aanzienlijk'. Die molensteen van schulden heeft in combinatie met een teleurstellende cashflow de beurskoers gedecimeerd sinds de beursgang in 2017. Het aandeel Balta sloot vrijdag op 2,51 euro, 81 procent onder de 13,25 euro waartegen de tapijtproducent in juni 2017 naar de Brusselse beurs trok

Echt wild is de belegger niet: het aandeel opende tot 8 procent hoger, maar noteert nu vlak op 2,51 euro.

'We ramen dat Balta de afdelingen tegen 5,3 keer de verwachte ebitda (bedrijfswinst voor afschrijvingen, red.) voor 2021 verkoopt, wat niet echt royaal is', becijfert KBC Securities-analist Wim Hoste. 'Maar het goede nieuws is natuurlijk de vermindering van de schulden. Volgens onze ramingen zullen de nettoschulden van de overblijvende activiteiten nog 2,7 keer de bedrijfswinst belopen'. De analist blijft voorlopig bij zijn 'bijkopen' advies en koersdoel van 3 euro.

Mithra trekt een spurtje van 7,5 procent tot 19,80 euro. De farmagroep bundelde voorbeurs in de aanloop naar de beleggersdag het nieuws over het onderzoek in de pijplijn, met focus op potentieel stermiddel Donesta.