Brussel: applausje voor een minder cryptische brouwer

Van harte gaat het niet, dat beursherstel. In de Bel20 overstemt de nerveuze handel in Argenx het beleefd applaus voor een minder cryptisch AB InBev.

Na een beresterk 2021 lijkt op de Europese beurzen de puf er even uit voor de klassieke eindejaarsrally. Na een beroerde voorbije beursweek - met iet of wat verborgen achter de brede beursgraadmeters een soort sluipende correctie bij veel aandelen - volgt nu een wat kachelende remonte. De Bel20 gaat 0,2 procent hoger op 4.133 punten.

Lees Meer De onzichtbare beurscrash

Een rem is Argenx . Het biotechaandeel en Bel20-zwaargewicht zakt 2 procent naar 249,50 euro. De handel is al een tijdje manisch-depressief in de aanloop naar 17 december. Uiterlijk dan moet de medicijnenwaakhond FDA oordelen of efgartigimod, het potentiële goudhaantje van Argenx, op de cruciale Amerikaanse markt mag voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis.

Door de recent wat zwakkere koers voor de Gentenaars heeft AB InBev weer een iets groter gewicht in de Bel20-korf: 10,6 procent, tegen 10 procent. Ook al was het bijhorende persbericht voorbeurs ultrakort, analisten tonen zich tevreden over de groeidoelstelling die nieuwe CEO Michel Doukeris voor de biergigant in de aanloop naar de beleggersdag ontvouwde. Er is beleefd applaus: het aandeel koerst 0,6 procent hoger naar 50,06 euro.

Doukeris staat onder druk, want het aandeel is dit jaar een serieuze underperformer.Het aandeel presteert slechter dan de rivalen Heineken en Carlsberg, terwijl de brouwers op hun beurt ook nog eens duidelijk slechter presteren dan sterkedrankproducenten als Pernod Ricard, Diageo en Remy Cointreau, die een veel forser post-lockdownherstel boeken.

'De becijferde prognose voor gemiddeld 4 à 8 procent organische winstgroei is een verademing tegenover de vroegere modus operandi van de groep', stipt ING-analist Reg Watson aan. 'Beleggers en analisten moesten tot nog toe cryptisch proza ontcijferen als 'groei van de omzet per hectoliter boven inflatie' of 'kosten onder inflatie'. Sinds de pandemie zweert AB InBev bij een becijferd winstdoel en het is goed dat deze praktijk voortgezet wordt'.

Het is goed dat beleggers en analisten in AB InBev minder cryptisch proza moeten ontcijferen Reg Watson ING-analist

Watson handhaaft niettemin het lauw 'houden' advies voor het aandeel, met een koersdoel van 54,92 euro. Ook al is de transparantie welkom, toch merkt de analist op dat het geen sinecure wordt de doelstelling gelet op de huidige marktomstandigheden in te lossen.

Jefferies-analist Edward Mundy blijft bij zijn koopadvies. 'Door voor het eerst over langere termijn een becijferd doel naar voor te schuiven, suggereert het management een groter vertrouwen in de outlook. 'Dit moet beleggers geruststellen dat het bedrijfsmodel voldoende cashflow kan genereren om de schulden af te bouwen.'

Mundy merkt op dat de bovenkant van de vork niet zo gek ver verwijderd is, van de 6 à 9 procent groei die de beste van de drankenklas - Diageo - vooropstelt. 'Mocht Doukeris consistent dit soort groei kunnen realiseren, kan dat een belangrijke katalysator worden voor een herontdekking van het aandeel'.

Goed nieuws bij Sequana Medical : het medtechbedrijf heeft de rekrutering van patiënten voor Poseidon, de cruciale Noord-Amerikaanse studie rond het buikpompje alfapump voor de behandeling van levercirrose, luidens een mededeling afgerond.

Even belangrijk: de rapportering van de testresultaten blijft gepland voor het vierde kwartaal van 2022, net zoals in oktober aangegeven. Belangrijk, want Sequana heeft in de loop van 2021 drie keer die rapportering verder in de toekomst moeten schuiven. Initieel waren de resultaten gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Door dat uitstelgedrag noteert het aandeel met een slotkoers van 6,92 euro op vrijdag bijna een vijfde onder de intekenprijs van februari 2019 (8,50 euro). Sequana piepte alleen tijdens een kortstondige speculatieve klim eind 2020 even boven die startkoers (zie grafiek).

Het aandeel herstelt maandag een stevige 8 procent naar 7,48 euro, nog steeds een volle euro onder de intekenprijs van bijna drie jaar geleden dus.