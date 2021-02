Brussel: bandenwissel na een verschroeiende rally

Het is niet onlogisch na een joyride die Melexis in drie maanden met rokende banden 40 procent hoger bracht: even tijd voor een pitstop.

Na drie dagen stevige remonte - GameStop is so last week - deden de Europese beurzen het iets rustiger aan. Idem in Brussel. Daar sloot de Bel20 na een aarzelende start dankzij een monter Wall Streetj 0,7 procent hoger op 3.812 punten.

Bij twee aandelen waar het jongste tijd hard ging, was het even tijd voor een bandenwissel: Melexis en WDP. Beide aandelen lieten begin deze week sinds de start van 2020 een winst van zo'n 30 procent optekenen (zie grafiek). Bij Melexis kwam alle winst in de jongste drie maanden van een smoking rally van 40 procent sinds begin november. Met dank aan een veldslag in de autosector om chips, een slag waar CEO Françoise Chombar 'haar' Melexis op voorbereid had.

Maar nu ging Melexis 3,3 procent lager naar 90,40 euro.

Er zijn de komende twaalf maanden betere instapmomenten. We raden de langetermijnbeleggers in Melexis aan daarop te wachten. Janardan Menon Liberum Capital

Liberum Capital verhoogt na de sterke jaarcijfers het koersdoel voor de ontwikkelaar van autochips van 85 naar 98 euro. Maar omdat de beurskoers sinds november al 40 procent hoger gevlamd is, gaat het advies tegelijk van 'kopen' naar 'houden'.

'We denken dat het management met de prognose van 15 à 20 procent omzetgroei in 2021 nog te conservatief is', schrijft analist Janardan Menon. 'We mikken eerder op ruim 20 procent. Door de naar verwachting sterke groei van de autoproductie menen we dat het geen twee maar de klassieke vier kwartalen zal duren voor de autosector de voorraden weer heeft aangevuld.'

En dus 'maar' een houdenadvies, simpelweg omdat de koers intussen al veel meer dan de conservatieve prognose van het management verrekend heeft. 'Het aandeel noteert tegen 35 keer onze verwachte nettowinst voor 2022. Er zijn de komende twaalf maanden betere instapmomenten. We raden de langetermijnbeleggers aan daarop te wachten'.

WDP vlagde 3,7 procent lager af op 29,12 euro. Bij Argenx weet CEO Tim Van Hauwermeiren het ijzer te smeden als het gloeiend is, maar bij de specialist in logistiek vastgoed is CEO Joost Uwents al jaren de meester in het ijzersmeden. De inkt van het persbericht met de sterke jaarcijfers en dito vooruitzichten was nog niet droog, of WDP - dat naar eigen zeggen almaar meer Amerikaanse beleggers weet te charmeren - haalde overnight een verse 200 miljoen euro op bij grote beleggers.

De beleggers tekenden in tegen een korting van zo'n 3 procent, vandaar de pitstop voor het aandeel. Dat beleggers via de 'magazijnier' stevig kunnen inzetten op de boom in e-commerce is zowat het slechtst bewaarde geheim van de Brusselse beurs. Het aandeel noteert bij de huidige koers tegen een premie van ruim 100 procent op de nettoactiefwaarde van 14,3 euro per aandeel. Met andere woorden: een aardig deel van de sterke groeiplannen voor de komende jaren zit in de koers. Dus herhaalt Degroof Petercam-analiste Inna Maslova het houdenadvies, met een koersdoel van 31 euro.

Wie de rally totaal gerateerd heeft, is Euronav . Het kwartaalrapport van de olierederij illustreert waarom. Een superjaar eindigde op een sisser, met een verlies in het vierde kwartaal. De vrachttarieven voor olietankers staan al sinds augustus onder druk en beterschap is niet meteen in zicht.

Er jagen te veel schepen op te weinig ladingen. Hugo De Stoop Euronav-CEO

'Er jagen te veel schepen op te weinig ladingen', erkent CEO Hugo De Stoop. Op een supertanker viel in het vierde kwartaal gemiddeld 20.500 dollar per dag te verdienen, ruim onder het niveau dat nodig is om break-even te draaien.