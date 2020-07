Brussel: batteries not included

Beleggers struikelen over één korte passage in het persbericht van Umicore.

Terwijl de meeste Europese beurzen schuchter herstel boeken na de stevige opdoffer donderdag, brokkelt in Brussel de Bel20 0,1 procent af tot 3.339 punten.

Dat is vooral te wijten aan Umicore , dat een tik van 6 procent krijgt tot 41,04 euro. Nochtans ligt het halfjaarrapport van de materialengroep in lijn met de positieve winstwaarschuwing van juni: de bedrijfswinst hield verrassend goed stand, met dank aan de boomende recyclagetak in Hoboken.

Het probleem is echter de samenstelling van de winst, niet de winst an sich. Het is vooral één passage in het persbericht waar beleggers na de recente remonte over struikelen, merkt ING-analist Stijn Demeester op.

Schermvullende weergave De cruciale passage in het rapport van Umicore

En wel die waar de materialengroep waarschuwt dat de batterijmaterialenafdeling E&ST de zwakke handelsomgeving in de tweede jaarhelft nog zal zien verergeren, waardoor de winstbijdrage in de tweede helft (nog) lager zal liggen dan in de eerste. E&ST zag de winstbijdrage in de eerste jaarhelft al bijna halveren.

En beleggers vinden nu eenmaal die 'hippe' batterijmaterialenafdeling een hogere waardering waard dan de boomende recyclagetak, waardoor die tegenvaller zwaarder doorweegt.

Demeester onthoudt uit de telefonische analistenconferentie met het Umicore-management vooral de opvallend sombere toon van CEO Marc Grynberg rond elektrische auto's. Het contrast met het beleggersenthousiasme rond Tesla is alleszins groot.

'Dit contrasteert met positieve geluiden bij twee belangrijke afnemers van kathodematerialen, LG Chem en Samsung SDI', stelt de analist. 'Grynberg stelt dat klanten niet naar autodealers hollen, merkt een serieuze voorraadopbouw en nog altijd een klantenvoorkeur voor hybride auto's ten opzichte van volledig elektrische wagens. En die hybride auto's bevatten minder kathodes'.

Beurshuis UBS herhaalt zijn verkoopadvies en koersdoel van 35 euro. Analist Geoff Haire merkt net als de collega bij ING op dat de outlook voor de batterijmaterialen verslechtert. 'Management zegt dat de bedrijfswinst door voorraadafbouw onder de 54 miljoen uit de eerste jaarhelft zal liggen. Contrasteer dat met de analistenconsensus, die tot nog toe op een sequentieel winstherstel van 25 procent rekende'.

Bij Bekaert en Proximus elk op hun manier hetzelfde verhaal: een omzet die geraakt wordt door de pandemie, maar een management dat met stevige kostenbesparingen de impact op de bedrijfswinst beter dan verhoopt weet te counteren.

De staaltechnologiegroep vertaalt de meevaller niet echt in een enthousiaste reactie, het aandeel noteert vrijwel stabiel op 16,65 euro. Degroof Petercam blijft bij het lauw 'houden'-advies. 'De ondernemingswaarde van Bekaert noteert tegen 10 keer de bedrijfswinst', becijfert analist Frank Claassen. 'Dat is goedkoop, maar weerspiegelt ook de zeer kapitaalintensieve en concurrentiële sector plus de grote onzekerheid over een winstherstel'.

Voor het aandeel van de telecomoperator - dat de rally deze lente volledig gerateerd heeft - is er ook een zuinig plusje van 0,5 procent tot 17,39 euro.

Argenx staat voor de tweede dag op rij onder druk, na de scherpe rally tot nog toe dit jaar. De Gentse biotechnologiegroep kondigde donderdag aan dat covid-19 zich vertaalt in vertraging voor een aantal lopende onderzoeken.

Beurshuis Kepler verlaagt het advies voor Argenx van 'kopen' naar 'houden'. 'Sinds we met de opvolging gestart zijn in juni 2019 is het aandeel 90 procent gestegen', luidt het. 'We geloven nog altijd dat Argenx het meest beloftevolle onderzoeksplatform in de Europese biotech heeft, maar op korte termijn is er toch meer riscio door de stevige waardering en de onzekerheid rond cusatuzumab'. Deze laatste is een kandidaat-middel voor de behandeling acute leukemie, maar de klinische tests zijn door partner Janssen Pharma gepauzeerd.

Argenx zakt 3 procent naar 196,40 euro.

Een stevige tegenvaller was er donderdagavond bij GBL : de holding van de familie Frère kondigt aan dat het dividend met ruim een vijfde zal verlaagd worden, nu ze zelf minder dividend uit de verschillende participaties ontvangt.

GBL bleeft sowieso een moeilijk beursjaar, onder meer omdat sterparticipatie Adidas door de pandemie buiten adem is geraakt. Het aandeel verloor sinds Nieuwjaar 20 procent. Bij de grote holdings op de Brusselse beurs doet alleen AvH sinds kort nog iets belabberder, door de problemen bij baggerdochter DEME.