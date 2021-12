Brussel: batterijen niet inbegrepen

Het was een paukenslag die kon tellen: Umicore , dat samen met een joint venture met Volkswagen in één adem ook laat weten dat de afdeling batterijmaterialen in 2022 én 2023 onder de verwachtingen zal presteren .

Dertig procent lager

Verkoopadvies voor Solvay

Haire is ook somberder geworden over de potentiële verkoopprijs van de afdeling soda wegens haar hoge energie-intensiteit en de tegenvallende prijzen voor recente deals in die branche. Soda ofte natriumcarbonaat is de bakermat van de 158 jaar jonge multinational, waarvan de verkoop voor CEO Ilham Kadri geen taboe is. De analist verwijst naar het Turkse Ciner, dat zijn grote Amerikaanse sodatak vorige maand aan landgenoot Sisecam verkocht. Het gevolg van die deal is dat Haire de sodatak van Solvay nog 2,6 miljard euro of 7 keer de jaarlijkse ebitda waard acht, tegenover 8,5 keer voorheen.