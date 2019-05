Brussel: belegger schrikt van staalhard bewijs

Dat de wereldmarktleider opnieuw zwaar het mes zet in de staalproductie, doet beleggers uit schrik voor een afkoelende economie uit aandelen in obligaties vluchten.

De wereldeconomie koelt af. Voor een lettelijk staalhard bewijs zorgde deze ochtend ArcelorMittal. De wereldmarktleider zegt in reactie op de aanhoudend zwakke vraag zijn Europese productie verder te verlagen. Echt verwonderlijk is dat niet: tegen de achtergrond van een etterend handelsconflict tussen de twee grootste wereldeconomieën, een brexitkluwen en grote onzekerheid over de besluitvorming in de Europese Unie na de verkiezingen van 26 mei ogen de vooruitzichten niet florissant.

Beleggers reageren bijna Pavloviaans op de waarschuwing van ArcelorMittal door alle 'staalgerelateerde' aandelen lager te sturen. In Brussel duikt inoxproducent Aperam 2,7 procent lager naar 21,05 euro, bij staaltechnologiegroep Bekaert gaat er 1,5 procent van de koers af tot 21,60 euro.

Aandelenbeleggers kijken ook met een bang hartje naar hun 'vastrentende' collega's. Die verrekenen een steeds somberder economisch plaatje in de koersen. In de Verenigde Staten is de tienjaarsrente tot het laagste peil in twee jaar gezakt, de Duitse lange rente heeft met minus 0,17 procent zelfs het historische diepterecord van de zomer van 2016 in het vizier.

De Bel20 koerst ruim 1 procent lager naar 3.449 punten. Op telecomoperator Proximus na kleurt de hele Bel20 rood.

De grootste daler is Bone Therapeutics , met een tuimelperte van 6 procent naar 4,51 euro. Daarmee is de bizarre koersopstoot van maandag deels ongedaan gemaakt. Tot nader order blijft het probleem van de specialist in stamceltherapie onveranderd: een kas die bijna leeg is, nooit een comfortabele positie voor een biotechbedrijf die tot er een commercieel product op de markt raakt bijna per definitie verlieslatend is. En al helemaal oncomfortabel als de beurskoers intussen tot dicht tegen een dieptepunt gezakt is, wat een verse kapitaalronde fors verwaterend maakt voor de bestaande aandeelhouders.

De nervositeit is alleszins groot in afwachting van cruciale onderzoeksresultaten in de prille tweede testfase (2a) op 32 patiënten met een letsel aan de wervelkolom. Bone Therapeutics ontwikkelde een methode om aangrenzende wervels aan elkaar te laten groeien (vertrebrale fusie) en zo zware pijnklachten te verlichten. De ALLOB-methode vertrekt van stamcellen van gezonde donoren die Bone Therapeutics in het laboratorium aanpast en vervolgens injecteert in de patiënt.

Beter vergaat het Sioen met een spurtje van 1,5 procent tot 24,10 euro. De textiel- en coatingspecialist stond onder druk sinds een opvallend sombere update over het eerste kwartaal, waar CEO Michèle Sioen waarschuwde voor de impact van politieke onzekerheid, afnemende marktvraag en prijsdruk. Sindsdien was het aandeel zo'n 15 procent lager getuimeld;

Een koopopportuniteit, luidt de visie van beurshuis ING, dat via analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester weer de opvolging van Sioen start. Met een koopadvies en koersdoel van 32 euro. De twee analisten erkennen dat 2019 een moeilijk jaar zal worden door de tegenzittende economie. Maar benadrukken het aantrekkelijke groeiverhaal op iets langere termijn, met dank aan een groei die zowel intern als via overnames gedreven wordt.