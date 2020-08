Brussel: belegger zet in op een roestvrije V

De belegger zet steeds steviger in op een vlot herstel in V-vorm. In de Bel20 trekken Barco en Aperam de kop.

De beurzen zetten hun remonte voort, nu op basis van 'real-time' indicatoren beleggers weer meer durven inzetten op een herstel in V-vorm. ING-econoom Carsten Brzeski wijst naar de wekelijkse 'economietracker' van de Bundesbank die een vlotte V begint te vormen.

Natuurlijk moeten we altijd met twee woorden spreken en is een 'heropleving' niet hetzelfde als 'herstel'. Maar toch durven beleggers hun stevig voorschot op een conjunctuurherstel weer wat steviger maken. De Bel20 koppelt zijn karretje aan de Europese remonte en gaat 1 procent hoger naar 3.402 punten.

Een belangrijke dissonant is opnieuw Galapagos . De biotechnologiegroep duikt dik 3 procent lager naar 110,75 euro en is nu sinds de piek in februari ruim gehalveerd. Eén van de eerste buitenlandse fans van de biotechnologiegroep, beurshuis Jefferies, gooit de handdoek en haalt de Mechelaars nu ook van de kooplijst. Nu de Amerikaanse farmawaakhond FDA de goedkeuring van filgotinib als reumamiddel met ruim een jaar vertraagt, vreest analist Peter Welford dat rivaal AbbVie met het concurrerende Rinvoq een grote voorsprong zal kunnen uitbouwen. Daarom verlaagt Welford de geschatte piekverkopen van het reumamiddel met bijna twee derde, van 3 naar 1,1 miljard dollar.

Sony & the Barco share

Aan het andere uiteinde staat Barco , dat 3,4 procent herstelt naar 17,52 euro. De beeldvormingsgroep wordt midscheeps getroffen door de pandemie, die twee belangrijke klanten - cinema's en events - grotendeels lamgelegd heeft.

Berenberg vindt in een update het doemdenken rond Barco - waar het contrast met wonderjaar 2019 enorm is - overtrokken en blijft bij het koopadvies en stevig koersdoel van 27,40 euro. 'De film is slechts even gepauzeerd', denkt analist Trion Reid. Volgens hem is de investeringscyclus in nieuwe projecten uitgesteld, niet afgesteld. 'Ook al schat het management van Barco conservatief dat 10 procent van de cinema's definitief hun deuren zullen moeten sluiten, er zijn ook kansen om marktaandeel te winnen', stipt de analist aan. Sony, de kleinste van vier projectenfabrikanten, gaf er de brui aan. 'Dat betekent dat er voor de drie anderen, inclusief Barco, 15 procent van de markt voor het grijpen ligt'.

Bovendien ging Barco de crisis in met een balans van de gewapend beton. Trion: 'Dankzij de sterke balans kan Barco de kortetermijndruk op het werkkapitaal uitzweten, bovendien heeft het management bewezen snel in de kosten te kunnen snijden'.

Aperam doet nog iets beter en staat te blinken met een winst van 4,5 procent naar 25,77 euro . De Luxemburgse inoxproducent wint na een adviesverhoging van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank verhoogt haar rating van 'houden' naar 'kopen' en geeft een koersdoel van 30 euro.

Volgens Morgan Stanley heeft Aperam een 'toonaangevend' dividendrendement in de staalsector. De producent van roestvrij staal kwam op 29 juli met beter dan verwachte kwartaalcijfers.