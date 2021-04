Brussel: beleggers gaan door het DACH

Beleggers smaken een grote Duitse deal en sturen Unifiedpost ... naar zijn startkoers. Euronav heeft de twijfelachtige eer Ontex te onttronen als meest geshorte Belgische aandeel.

Op een (weliswaar diepe) zucht van de grens van 4.000 punten opteert de Bel20 voor een pitstop in de heropeningsrally. De beursbarometer brokkelt 0,2 procent af naar 3.933 punten.

Unifiedpost sluit de grootste deal sinds de beursintroductie in september met de overname van Crossinx. Dat is het toegangsticket tot DACH, zoals Duitstalig Europa heet, aangevuld met Hongarije. De specialist in facturenbeheer betaalt 100 miljoen voor Crossinx, bijna tien keer de verwachte omzet over 2021.

Unifiiedpost betaalt de deal voor de helft in cash en voor de helft in nieuwe aandelen, tegen 20 euro per stuk. In functie van de resultaten over de komende jaren kan het prijskaartje nog oplopen tot 160 miljoen euro.

De groep voorspelt nu een organische groei van minstens 30 procent over het boekjaar 2023. Bij de IPO lag de lat op 25 procent groei over het boekjaar 2022.

In december telde de fintechspeler al 40 miljoen neer voor toegang tot de Scandinavische markt. De beurskoers van Unifiedpost veerde na die Zweedse deal meer dan 20 procent op, maar was dit jaar mede door enthousiast verkopende insiders tot ruim onder de intekenprijs van 20 euro teruggevallen (zie grafiek). Een opkikker was dus welkom.

Berenberg-analist Andreas Markou: 'Het prijskaartje oogt stevig, tegen 9,8 keer de omzet. Ter vergelijking: de kwaliteitsvolle sectorgenoot Esker noteert tegen 9,5 keer de verwachte omzet. Daarnaast is er ook de verwatering met zo'n 7 procent, door de uitgifte van nieuwe aandelen.'

Toch denkt Markou dat de deal aandeelhouderswaarde kan scheppen, dankzij het toegangsticket tot de grote Duitse kmo-markt. Markou handhaaft bijgevolg zijn koopadvies.

Beleggers sturen Unifiedpost 8 procent hoger naar 20 euro en het aandeel noteert zo ... exact op de intekenprijs van september.

De olietankerrederij Euronav krijgt een tik van 8 procent tot 6,64 euro. Dat lijkt weinig te maken te hebben met de groene kredietlijn van 80 miljoen euro die de groep afsloot, wel met de recente nieuwe terugval van de tankertarieven op de Londense Baltic Exchange. De crisis in de sector lokt steeds meer shorters, leert de website van waakhond FSMA. De olietankerrederij telt met de recente opmars van Worldquant nu vier shorters, die samen 2,57 procent van de aandelen geshort hebben. Euronav onttroont zo Ontex, waar nog 1,61 procent van de aandelen geshort is.

ING verlaagt het advies voor Euronav van 'kopen' naar 'houden', het koersdoel zakt van 9 naar 8 euro. 'Ook al was de koers tot vrijdag sinds Nieuwjaar 12 procent gestegen, de tankertarieven staan enorm onder druk', stipt analist Quirijn Mulder aan.

Mulder zet zich schrap voor een dieprood rapport over het eerste kwartaal - de tankertarieven waren vorige maand zelfs even negatief - en stelt toch enkele serieuze vraagtekens bij het verhoopte herstel in de tweede jaarhelft.

Een: de grotere productie van OPEC. 'Het oliekartel heeft tot nog toe steeds de beslissing voor zich uit geschoven, gelet op de impact van de nieuwe lockdowns op de vraag.'

Twee: de verschroting van oudere tankers. 'Tot nog toe tonen weinig reders zich bereid oudere schepen af te voeren, ondanks hoge tarieven voor schroot.'