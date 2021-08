Brussel: beleggers nemen analisten in snelheid

Een typisch teken voor een stevige haussemarkt: beleggers kunnen sneller koersen hoger stuwen dan analisten hun koersdoelen weten te verhogen.

De Brusselse beurs koppelt haar karretje aan het voorzichtige Europese beursherstel, na een moeilijke voorbije vijfdaagse. De invloedrijkste vinger aan de pols van de Europese economie, die van IHS/Markit, leert dat het herstel niet meer in de rotvaart van deze lente gaat, maar wel op hoog toerental blijft. Dit keer vooral onder aanvoering van de dienstensector nu horeca en toerisme heropenen, terwijl in de lente de boomende industrie de toon zette.

De Bel20 gaat een schuchtere 0,2 procent hoger naar 4.286 punten.

Ook schuchter is de winst voor UCB , dat 0,4 procent klimt naar 99,38 euro maar in de ochtendhandel wel eventjes de grens van 100 euro aantikte. En dat was toch al weer van september 2020 - in de slipstream van een verschroeiende eerste jaarhelft toen - geleden.

Beurshuis UBS verhoogt het advies voor de biofarmaciegroep van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel gaat in één trek van 90 naar 116 euro.

'We hebben even een droogte gekend in de nieuwsstroom', merkt analiste Laura Sutcliffe op. Een geen nieuwsflow staat in de sector wel vaker synoniem voor een afbladderende beurskoers. Ze bespeurt echter beterschap: 'Nu nadert potentiële goedkeuring voor wat het grootste product ooit voor UCB kan worden: bimekizumab'.

Pro memorie: nog deze maand moet er in principe Europese groen licht komen voor 'bime' bij de behandeling van psoriasis, later in het najaar gevolgd door de cruciale Amerikaanse markt. 'Wij rekenen tegen 2028 op piekverkopen van 1,7 miljard voor psoriasis, al verwachten we niet dat bime spijts goede onderlinge testresultaten Novartis' Cosentyx zal inhalen', raamt Sutcliffe.

Belangrijker vindt de analiste de resultaten in de derde onderzoeksfase van bime voor de behandeling van de gewrichtsziekte AS. 'Die data moeten er tegen het jaareinde komen en kunnen potentieel een belangrijke katalysator zijn voor de omzetraming van bime', luidt het. 'Wij rekenen op 800 miljoen piekverkopen in AS, verkopen die volgens ons op dit ogenblik nog niet in de koers verrekend zitten.'

Er is de komende maanden voldoende nieuwsflow om de aandacht van beleggers in UCB vast te houden Laura Sutcliffe UBS-analiste

Sutcliffe stipt ten slotte nog aan dat er 'veel nieuwsflow' rond tests in de derde en laatste klinische fase aan komt, alleszins voldoende om 'de aandacht van beleggers hoog te houden'. Namelijk:

De tests rond bimekizumab voor de behandeling van psoriasisartritis (PsA) tegen eind 2021

Zilucoplan in myasthenia gravis tegen eind 2021

Rozanolixizumab eveneens in mysthenia gravis in het eerste kwartaal van 2022

'Bijkopen'

Aedifica koerst 0,8 procent lager naar 121,80 euro. KBC Securities verhoogt het koersdoel voor de pan-Europese speler in zorgvastgoed naar 133 euro, maar verlaagt tegelijk na de recente koersklim het advies van gewoon 'kopen' tot 'bijkopen' (accumulate).

Aedifica kwam eerder deze maand met stevige halfjaarcijfers. Maar aangezien het nieuwe koersdoel bij de huidige notering nog maximaal 10 procent opwaarts potentieel impliceert, wordt het advies dus bijgeknipt.

+126% U wou opslag? Het aandeel Shurgard is sinds de beursgang in oktober 2018 ruim verdubbeld

Eenzelfde verhaal bij Shurgard . Tijdelijke opslagruimtes, het is booming business. Dat leerde vorige week het halfjaarrapport. Het 'opslagaandeel' zelf is ook booming en sloot vrijdagavond met 51,90 euro een aardige 126 procent boven de startkoers van 23 euro bij de Brusselse beursgang in oktober 2018.

'Tijd om winst op te slaan', zegt Kepler Cheuvreux nu. Het beurshuis verhoogt het koersdoel weliswaar van 43 naar 50 euro, maar aangezien dat doel intussen al ruim bereikt is, verdwijnt het aandeel van de kooplijst. Het advies luidt nu 'houden'. 'Na een klim met 48 procent sinds ons koopadvies wachten beleggers nu best op een beter instapmoment voor dit groeiverhaal', stelt analist Frédéric Renard.

Shurgard koerst niettemin 0,2 procent hoger op 52 euro.

Rustdag

De maandag is traditiegetrouw zoals in de grote ronderitten van het wielrennen de 'rustdag' in het cijferseizoen. Dinsdag voorbeurs staat EVS op het menu, gevolgd door een telefonische analistenconferentie met het management om 15u30.

Die wielerevents horen tot de vele live sportwedstrijden die weer kunnen plaatsvinden en verklaart meteen waarom de Luikse specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving sinds een positieve update over het eerste kwartaal weer een beetje terug in de beleggersgratie kwam.

Er is potentieel ruimte bij EVS om de jaarprognose te verhogen David Vagman ING-analist

Met de nadruk op een beetje: EVS noteert slechts 5 procent boven het peil van Nieuwjaar, omdat beleggers blijven tobben over de structurele uitdagingen in de sector zoals de besparingen in de televisiewereld door de opmars van streamingdiensten. Die zorgen dateren van vóór de pandemie en zullen ook post-pandemie blijven spelen.