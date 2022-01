Brussel: beursrally is aan bandenwissel toe

De beursrally neemt even een pitstop, terwijl het meest bizarre overnamebod in jaren (eindelijk) de ontknoping nadert.

De Brusselse beurs moet net als de Europese collega's heel even het wild geraas staken. De Bel20 laat 0,9 procent liggen tot 4.306 punten. De Amerikaanse centraal bankiers herhaalden woensdagavond via de notulen van hun vorige bijeenkomst dat het hen menens is met renteverhogingen om de inflatoire geest weer in de fles te krijgen. En dus speelt zich een film af die we in 2021 wel vaker zagen: beleggers tobben. Soms wel een (halve) dag lang.

Lees meer Renteklim kleurt beurzen felrood

Langer dan een halve dag duurt alleszins een van de vreemdste overnamebiedingen ooit op de Brusselse beurs. We hebben het over het (verlengde) overnamebod van het Oostenrijkse Greiner op het Belgische Recticel , dat vrijdag afloopt. Een bod ten belope van 13,50 euro per aandeel dat de geduldige Oostenrijkers hardnekkig doorzetten, ook al heeft het doelwit van de aandeelhouders intussen groen licht gekregen om via de verkoop van zijn belangrijkste afdeling feitelijk een gifpil tegen de overname te activeren.

De kans is gering dat Greiner veel extra stukken in handen heeft gekregen. Met extra bedoelen we de stukken los van de ruim 15 miljoen aandelen, 27 procent van het kapitaal, die de holding Bois Sauvage op 14 mei tegen 13,50 euro aan Greiner verkocht. Het cijferwerk kan nog even duren, want luidens het prospectus worden de resultaten van het bod op 14 januari bekendgemaakt.

Merk op dat de beurskoers van Recticel intussen ruim 40 procent boven de biedprijs van Greiner noteert. Wat ons extra benieuwd maakt naar wie, behalve de Wildewoudstraat (waar Bois Sauvage gehuisvest is), toch aan Greiner verkoopt in plaats van op de beurs tegen een veel hogere prijs. Recticel zakt 0,4 procent naar 19,14 euro.

Barco beleefde door ontgoochelende resultaten - covid-19 oblige - een moeilijk beursjaar 2021, maar het beurshuis Berenberg ziet beterschap en neemt de beeldvormingsgroep op in zijn lijstje favorieten bij de Europese middelgrote aandelen.

'Het aandeel, vooral bekend van cinemaprojectoren en de ClickShare-vergadertool, noteert tegen de helft van de prepandemische koers, terwijl voor wie bereid is over de disruptie op korte termijn heen te kijken de langetermijnvooruitzichten nu beter ogen', schrijft analist Trion Reid. 'De helft van de 200.000 cinemaprojectoren moet de komende vijf à zeven jaar vervangen worden. En nu Sony de handdoek heeft gegooid, is de opportuniteit voor Barco en de resterende twee rivalen alleen maar groter geworden.'

Voorlopig lijkt de belegger niet bereid over de disruptie op korte termijn te kijken: het aandeel gaat 0,4 procent lager naar 19,77 euro.

VGP

Op volledige resultaten is het wachten tot 24 februari, maar in een persbericht verschafte VGP al enkele highlights over 2021. Dat 2021 voor de specialist in logistiek vastgoed een boerenjaar zou worden, was al duidelijk met de beresterke update in november. Dat vertaalde zich in een ruime verdubbeling van de beurskoers over het voorbije jaar.

VGP tekende voor 80 miljoen euro nieuwe en vernieuwde huurinkomsten, wat de totale huuropbrengsten op jaarbasis op 256 miljoen euro brengt. Dat is jaar op jaar een stijging van 38 procent. Best indrukwekkend is ook de grondbank. De oppervlakte aan nieuw verworven en (in functie van latere vergunningen) toegezegde gronden beliep 10,9 miljoen m². Dat stemt overeen met 5 miljoen m² potentiële toekomstige verhuurbare oppervlakte aan magazijnen. Ter vergelijking: de huidige portefeuille beloopt 3,1 miljoen m².

We tekenden vorig jaar meer nieuwe huurovereenkomsten dan onze volledige huuropbrengsten vier jaar geleden. Jan Van Geet CEO VGP

'We tekenden vorig jaar meer nieuwe huurovereenkomsten dan onze volledige huuropbrengsten vier jaar geleden', illustreert CEO, oprichter en grootaandeelhouder Jan Van Geet het sterke groeipad. De in 2016 afgesloten joint venture met de vastgoedpoot van de Duitse verzekeraar Allianz is daar een belangrijke factor bij. Die laat VGP toe regelmatig projecten te verzilveren - en dus meerwaarde naar boven te pompen - zonder de controle over die projecten te verliezen. Om de cash vervolgens in de snelle uitbreiding van de Europese grondbank te recycleren.

Het opvallendste nieuws in het persbericht: Piet Van Geet (36) wordt ter opvolging van Dirk Stoop, die na 15 jaar afscheid neemt van die functie en secretaris wordt, de nieuwe financieel directeur (CFO). Piet is de broer van Jan en was daarvoor acht jaar lang CFO van Drylock, de luierfabrikant van Bart Van Malderen.