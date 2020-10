Brussel: bioscoopaandelen shaken and stirred

Een horrorprent in de bioscopen. En een tweede Waals bedrijf in twee maanden dat zijn technologie in China casht.

De Europese beurzen boeken maandag herstel, terwijl het aantal Covid-19-besmettingen in grote delen van het continent toeneemt. Die opstoot dreigt een deel van het economisch leven dit najaar weer lam te leggen, maar beleggers lijken vooral te hopen dat de terugval van de reële economie snel de weg effent naar een verse scheut stimulus, om te beginnen in de Verenigde Staten. De Bel20 koerst 0,9 procent hoger naar 3.277 punten.

Over lamgelegd economisch leven gesproken: bioscopen mogen stilaan de boeken sluiten over rampjaar 2020 nu Hollywood-studio MGM besloten heeft de jongste Bond-prent, 'No Time to Die', tot het voorjaar van 2021 uit te stellen. Nu lanceren zou commerciële zelfmoord zijn omdat belangrijke Amerikaanse bioscoopmarkten als Californië en New York zo goed als volledig gesloten zijn.

Slecht nieuws voor de biooscoopuitbater Kinepolis , die gehoopt had na de heropening van de bioscopen dit najaar toch nog met enkele blockbusters klanten te lokken. Het aandeel tuimelt tot 11 procent lager naar 27,10 euro, de laagste koers sinds 2014.

KBC Securities verlaagt voor Kinepolis het koersdoel naar 43 euro. Het advies blijft kopen, maar analist Guy Sips erkent dat het uitstel van de nieuwe James Bond-prent de zoveelste tegenvaller in een lange reeks is voor de sector. Sips verlaagt de raming voor de bezoekersaantallen in 2020 tot 17,2 miljoen. De omzet zou op 262 miljoen uitkomen, ruim een halvering tegenover de 552 miljoen over boekjaar 2019. Netto rekent hij op een verlies van 38 miljoen euro.

Voor 2021 rekent de analist op 38 miljoen euro winst, maar dat hangt uiteraard af van het aantal blockbusters dat de Hollywood-studio's dat jaar lanceren. 'Een restaurant zonder controle over het menu', vat Sips de toestand voor bioscoopuitbaters samen.

Kempen-analist Emmanuel Carlier blijft erg voorzichtig over Kinepolis wegens de grote onzekerheid over de impact van Covid-19 op het filmaanbod en de bezoekersaantallen. 'Bovendien belet de hoge schuldenhefboom Kinepolis om op korte termijn opportunistisch overnames te doen', stelt Carlier.

Cineworld, de met schulden overladen op een na grootste bioscoopgroep ter wereld, besloot in reactie op het uitstel zijn Britse en Amerikaanse cinema's weer te sluiten om kosten te besparen. Een beslissing die een schokgolf door de sector jaagt. Barco , dat vorig jaar nog een belangrijk contract sloot met Cineworld voor de installatie van projectoren, deelt in de klappen. De beeldvormingsgroep duikt 6 procent lager naar 16,47 euro.

Heel wat beter vergaat het Bone Therapeutics . De krasselende Waalse specialist in stamceltherapie heeft een oplossing voor de zeer krappe kasvoorraad en casht zijn belangrijkste technologie - de allogene celtherapie ALLOB - in China. De deal bestaat voor 55 miljoen euro uit potentiële mijlpaalbetalingen, waarvan 10 miljoen euro over de eerstkomende 24 maanden. De deal doet denken aan die van een ander Waals medisch bedrijf, IBA. Dat cashte eind augustus ook stevig door zijn knowhow aan China te verkopen.

Kepler Cheuvreux verhoogt het advies voor Bone van 'houden' tot 'kopen', met een koersdoel van 5,70 euro. 'Deze deal onderstreept de interesse voor ALLOB', klinkt het.