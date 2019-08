Brussel: bodemvissers in palmolie

Berichten over de dood van de langetermijnbelegger zijn fel overdreven. Dat leert toch het partijtje bodemvissen van AvH bij Sipef.

De Brusselse beurs maakt pas op de plaats donderdag. De Bel20 koerst 0,2 procent hoger op 3.532 punten.

Voor actie moeten we echter buiten de beursbarometer zijn. In de eerste plaats bij Sipef , dat 5,2 procent opveert naar 39,65 euro. Soms lijkt het in een steeds manisch-depressiever beursklimaat dat er geen langetermijnbeleggers meer zijn, maar die 'fundamentalisten' bestaan nog: Ackermans & van Haaren, al decennia een langetermijnbelegger 'pur sang', heeft vorige week tegen bodemprijzen bijgekocht.

Het aandeel Sipef was vorige week na publicatie van zoals gevreesd bar slechte halfjaarcijfers naar het laagste peil sinds begin 2010 gezakt. Daar maakt AvH gebruik maken om zijn belang op te drijven van 30,6 naar 32,3 procent. Inclusief de aandelen van de familie Bracht en de eigen aandelen in portefeuille is nu de kleine helft van de aandelen Sipef - 46 procent - in vaste handen.

'Meteen is duidelijk waarom het aandeel ondanks de zwakke halfjaarcijfers en de potentiële sterk oplopende schuldgraad niet verder blijven zakken is', merkt beurshuis Kepler Cheuvreux op.

IBA koerst 2,2 procent hoger op 17,38 euro. De wereldmarktleider in protontherapiecentra voor kankerbestrijding dook over de eerste jaarhelft sterker dan gevreesd in de rode cijfers. CEO Olivier Legrain belooft echter een stevige spurt in de tweede jaarhelft. Dat zal ook nodig zijn, wil hij zijn belofte voor een positieve bedrijfswinst over het volledige boekjaar inlossen.

'De marges waren in de eerste jaarhelft wat teleurstellend', erkent KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse. Toch handhaaft hij zijn 'bijkopen'-advies. 'We rekenen op een sterke tweede helft, met de start van de installatie van zes nieuwe protontherapiekamers. Daarom denken we dat de doelstelling voor een positieve bedriijfswinst in 2019 haalbaar blijft.'

Kinepolis brokkelt 0,8 procent af naar 51,60 euro. Over de eerste jaarhelft boekte de bioscoopuitbater een beter dan verwachte omzet, maar Degroof Petercam-analist Fernand de Boer merkt op dat als gevolg van de hoge afschrijvingslast op nieuwe bioscopen de bedrijfs- en nettowinst onder de verwachtingen lag. Volgens de analist ligt de groep op koers om de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda) op te krikken van 95 miljoen euro in 2016 naar 140 miljoen euro tegen 2021. 'En aangezien de expansie louter gefinancierd wordt met schulden en eigen cashflow, zal de winst per aandeel over diezelfde periode met gemiddeld 12 procent per jaar toenemen'.

De Boer wijst ook op de recente obligatie-uitgifte van 225 mijoen euro. 'Van dat bedrag was eigenlijk maar 90 miljoen nodig om schulden af te lossen en de Spaanse overname te financieren. Bijgevolgen denken we dat Kinepolis dicht bij een nieuwe belangrijke overname staat'.

Leasinvest , de vastgoedgroep uit de AvH-groep, met focus op het Groothertogdom Luxemburg, maakt een pas op de plaats op 110 euro. Echt vlot waren de halfjaarcijfers van 2019 niet met die van de eerste helft van 2018 te vergelijken, omdat de dividenden vanuit Retail Estates dit jaar in juni in plaats van juli op de rekening kwamen.