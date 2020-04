Brussel: bodemvissersaandeel gaat bodemvissen

GBL noteert tegen de grootste korting sinds 2008 en gaat zelf bodemvissen. Op Noorse zalm, noblesse oblige.

Een min of meer stabiele olieprijs zorgt even voor wat rust op de Europese aandelenmarkten. De Bel20 koerst 0,6 procent hoger en werpt zo schuchter weer een blik op de 3.000 punten, een grens waarmee de beursbarometer intussen al meer dan twee decennia mee worstelt.

GBL gaat een zuinige 0,4 procent hoger op 68,98 euro. ING-analist Hans D'Haese heeft de documenten doorgenomen naar aanleiding van de voorgenomen fusie van Pargesa en Parjointco, de twee holdings boven de Brusselse investeringsmaatschappij. Een speurtocht die resultaat opleverde: hij ontdekt dat GBL een niet nader gespecifieerd eerste belang verworven heeft in Mowi. Dat is het Noorse bedrijf dat vroeger bekend stond als Marine Harvest, de grootste zalmproducent ter wereld.

D'Haese becijfert ook dat GBL nu tegen een korting van meer dan 33 procent op de jongst gepubliceerde netto-actiefwaarde noteert. Dat is de grootste 'soldenprijs' sinds 2008. Ook in een eigen, alternatieve berekening schat de analist de korting op 30 procent in. Hij handhaaft het 'houden'-advies, maar stipt niettemin aan dat dankzij de fusie van de twee topholding het percentage vrij verhandelbare aandelen bij GBL zal toenemen van 47 naar 69. Dat moet de verhandelbaarheid en op termijn de beleggersinteresse ten goede komen.

KBC Securities handhaaft na de kwartaalupdate van Biocartis het koopadvies voor de specialist in zaklabo's voor snelle medische diagnose. Het over het voorbije jaar zwaar afgestrafte aandeel vlamt na de update - en vooral het bericht dat Biocartis aan een coronatest werkt - liefst 25 procent hoger naar 4,82 euro. Om de rally toch enigszins te relativeren: dat is nog altijd 16 procenet lager dan begin dit jaar en 60 procent ondr de 12 euro die een jaar eerder op de bordjes stond.

KBC-analist Lenny Van Steenhuyse vindt de update bemoedigend. Hij spreekt zelfs van een 'explosief' kwartaal. 'Biocartis verkocht vorig kwartaal 68 procent meer cartridges (een soort plastic cassette met bloed of weefsel om voor de snelle test in een Idylla-zaklabo te stoppen, red.). Dat is fors beter dan de intussen ingetrokken prognose voor een groei van 30 procent over heel 2020 en bevestigt ons vermoeden dat die outlook eerder conservatief was.'

Van Steenhuyse erkent wel dat het logisch is dat Biocartis de jaarprognose ingetrokken heeft, gelet op de potentiële impact van covid-19 op de verkoop van Idylla-zaklabo's in ziekenhuizen en besparingen die ziekenhuizen mogelijk elders in hun budget gaan moeten doorvoeren. Een impact die zich zeker op de cruciale Amerikaanse markt - waar CEO Herman Verrelst dit jaar hoopt door te breken - vooral vanaf het tweede kwartaal zal laten voelen.

Orange Belgium verstevigt 1,9 procent naar 15,24 euro. In hun ochtendrapporten tonen analisten zich weinig begeesterd over de cijfers van de nummer drie van de Belgische telecom. De operator had de pech dat de lockdown goed één week na de start van een nieuwe campagne - op 9 maart - inging en wist slechts 9.000 nieuwe mobiele klanten aan te trekken. Orange Belgium bezuinigt onder druk van zijn Franse grootaandeelhouder ook op het dividend.

'We zijn weinig verrast door de maatschappelijk verantwoorde keuze om het dividend niet te verhogen. Met een dividendrendement van 4 procent is het bij Orange Belgium trouwens nooit echt om het dividend te doen', zegt analist David Vagman van ING. 'We zijn veeleer benieuwd naar hoe het bedrijf in de rest van het jaar zal omgaan met minder gunstige kabeltarieven.'

Vagman behoudt zijn koopadvies met een koersdoel van 29 euro. De analist brengt in herinnering dat Orange Belgium sterker is afgestraft dan andere telecomspelers met een jaarverlies van 27 procent.