Brussel: brieven aan en van de aandeelhouder

Sofina noteert voor het eerst tegen een premie, leert een brief aan de aandeelhouder. En een brief van een belangrijk aandeelhouder leert dat die de korting waartegen Ontex noteert beu is.

De Bel20 komt even tot rust, na de rally met 40 procent sinds het dieptepunt van 17 maart. KBC koerst 0,8 procent lager op 53,48 euro en zet zo een rem op de Bel20. Berenberg haalt de bank- en verzekeringsgroep van de kooplijst, het koersdoel blijft 55 euro.

Analist Andrew Lowe legt uit: 'We zijn groot fan van het bedrijfsmodel van KBC, dat erg goed bestand is tegen een wereld met lage groei en lage rentes. Maar tegen 11 keer de verwachte winst over 2022, vergeleken met 6 keer het gemiddelde voor banken uit Frankrijk en de Benelux, is de waardering nu relatief duur. Bovendien denken we dat de analistenconsensus mogelijk nog te optimistisch is over de inkomsten in 2021.'

Sofina won sinds het dieptepunt in maart zelfs 57 procent. Gevolg is dat die holding met uitmuntende staat van dienst nu voor het eerst aan een premie noteert. Dat leerde de jongste, de zesde, nieuwsbrief. Echt groot nieuws was er niet, maar de essentie is dat de portefeuille de pandemie nog niet helemaal verteerd heeft: de spilholding van de familie Boël zag de netto-actiefwaarde van de portefeuille afnemen van 227 tot 217 euro per aandeel.

De slotkoers van woensdag - 243 euro - impliceert dus een premie van 12 procent. Dat is niet onterecht gelet op de indrukwekkende staat van dienst van de holding, maar het contrast met de eerste nieuwsbrief begin 2018 is groot. Toen was het discrete Sofina nog zowat het best bewaarde geheim van de Brusselse beurs, dat tegen een hardnekkige korting van 20 à 30 procent op de portefeuille noteerde.

Een verdiende premie, vindt ook Degroof Petercam, gelet op de uitmuntende staat van dienst van de holding en het feit dat een belangrijk deel van de portefeuille als 'coronabestendig' bestempeld kan worden. Maar analist Kris Kippers tempert met het 'houden'-advies en koersdoel van 215 euro toch een beetje het enthousiasme. 'Sofina verdient de herontdekking, maar het is duidelijk dat er nu al flink wat in de koers verrekend zit.'

Een heel ander soort brief was er bij Ontex .

De Franse vermogensbeheerder CIAM heeft een brandbrief gestuurd aan Ontex' management. CIAM, goed voor een belang van 3,65 procent in de luierfabrikant, hekelt de financiële wanprestaties en niet-ingeloste beloftes.

'Het management moet dringend bij de halfjaarcijfers op 30 juli een duidelijk pad richting waardecreatie verstrekken', klinkt het. 'Als het management dat niet kan, moet de raad van bestuur actie ondernemen'.

Pro memorie: Ontex maakte in juni 2014 tegen 18 euro per aandeel zijn herintrede op de Brusselse beurs. De beurskoers noteert daar zes jaar later dus exact een derde onder. Donderdag noteert Ontex vlak op 12,05 euro, 35 procent onder het peil van Nieuwjaar en dicht tegen een diepterecord.

'We zijn het eens met CIAM', schrijft KBC Securities-analist Alan Vandenberghe. 'De beleggersupdate van vorig jaar voldeed niet aan de marktverwachtingen en verschafte niet de broodnodige strategische marsrichting'.

De vraag is nu vooral hoe GBL, de referentieaandeelhouder van Ontex, zal reageren Alan Vandenberghe KBC Securities-analist

'Als CIAM de krachten bundelt met ENA (een andere ontevreden aandeelhouder, red.) kan dat helpen om te beginnen de kloof in waardering ten opzichte van de sector dicht te rijden', vervolgt de analist. 'Maar de vraag is nu vooral hoe GBL, de referentieaandeelhouder, zal reageren.'