Brussel: bullish Berenberg geeft KBC boost

In de late ochtendhandel koerst de Bel20 0,4 procent hoger op 3.695 punten. Dit vooral dankzij de banken, die samen ruim een vijfde van de beursbarometer vertegenwoordigen. KBC verstevigt 1,7 procent naar 59,56 euro, voor ING is er 1,9 procent winst. De twee profiteren sinds half augustus van de rotatie richting zwaar afgestraft cyclische aandelen, een rotatie die vorige week crescendo ging .

Berenberg zet KBC op 'kopen', het koersdoel gaat van 68 naar 72 euro. Volgens de bankanalisten van het Londense beurshuis is de huidige consensus - gemiddeld rekenen analisten op een brutodividend van 3,86 euro per aandeel bruto over boekjaar 2019 - over het dividend te conservatief.