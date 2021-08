Brussel: de Bel20-zomerrally, met steun van Praagse lente

Op kousenvoeten is de Bel20 deze zomer al 3 procent hoger geslopen. Mogelijk komt er straks extra steun, vanuit Praag.

Het is weinig spectaculair, maar geruggensteund door - AB InBev even daar gelaten - doorgaans meevallende halfjaarrapporten rijdt de Brusselse beurs een gezapige zomerrally. De Bel20 koerst 0,5 procent hoger naar 4.254 punten. De winst sinds begin juli beloopt iets meer dan 3 procent. Voeg daar de beste eerste jaarhelft sinds 1998 aan toe en je hebt sinds Nieuwjaar een alleraardigste winst van 18 procent.

KBC doet nog beter met 19 procent tot nu dit jaar en maakt woensdag pas op de plaats op 67,92 euro. De bank- en verzekeringsgroep is met 11,7 procent met voorsprong het invloedrijkste aandeel in de Bel20-korf. AB InBev (10,9%) en Argenx (10,2%) volgen op enige afstand.

Donderdag klokslag 7 uur legt hét Bel20-zwaargewicht de resultaten over het tweede kwartaal voor. Een jaar geleden nam de bank- en verzekeringsgroep forse provisies voor potentiële coronagerelateerde probleemkredieten in de boeken, dus rekenen analisten luidens de consensus die KBC zelf bijhoudt logischerwijs op een stevig herstel van de nettowinst: tot 739 miljoen euro, tegenover 210 miljoen in het tweede kwartaal van 2020.

Het betere beursklimaat zou zich vertalen in een sterk herstel van de commissies op de verkoop van onder meer beleggingsfondsen, van 388 naar 443 miljoen euro. De netto rente-inkomsten zouden stabiliseren op 1,08 miljard euro. Die inkomsten haalt een bank uit haar kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren. Die staan onder druk door het voortgezette nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank.

Maar toch gloort er beterschap. CEO Johan Thijs beschikt opnieuw over een vluchtoord voor de Europese nul: Praag, de hoofdstad van de Tsjechische tweede thuismarkt van de groep. De Tsjechische centrale bank is in juni weer begonnen de rente te verhogen om de inflatie de pas af te snijden. Uitgerekend donderdag, een paar uur na publicatie van het kwartaalverslag van KBC, volgt zo goed als zeker een tweede renteverhoging in drie maanden (zie grafiek).

Dankzij die Praagse lente voorspellen analisten dat Thijs morgen zijn outlook kan verhogen. KBC voorspelt tot nog toe netto rente-inkomsten van ongeveer 4,3 miljard euro voor heel 2021. Dat lijkt dankzij de Tsjechische centrale bank té conservatief: analisten rekenen nu al op 4,36 miljard euro.

Tot slot: KBC zal zo goed als zeker bevestigen dat beleggers in het vierde kwartaal een opgespaard dividend van 2 euro per aandeel over boekjaar 2020 krijgen, nu de ECB de handrem op uitkeringen heeft weggenomen.

Een opgemerkte stijger in de Bel20 is de specialist in logistiek vastgoed WDP , die vorige vrijdag dankzij de boom in e-commece al de outlook voor 2021 opkrikte. Het aandeel klimt 1,6 procent naar 37,14 euro, een recordkoers.

JPMorgan publiceerde een rapport met een update over de Europese vastgoedaandelen. Daarin is WDP een van de favorieten. De analisten verhogen hun koersdoel van 38 naar 40 euro, met een koopadvies.

Het beurshuis wijst op de zeer hoge vraag naar magazijnen, die wellicht nog zal toenemen door de opmars van e-commerce en de noodzaak om minder afhankelijk te worden van lastminuteleveringen en import uit China. Bovendien heeft WDP een goede reputatie om altijd iets beter te doen dan verwacht.

Hyloris trekt een spurtje van 3,3 procent naar 14,05 euro. De farmagroep vertienvoudigde over de eerste jaarhelft de omzet naar 1,1 miljoen, vooral dankzij een mijlpaalbetaling voor de pijnstiller Maxigesic IV.

+30% geslaagd eerste beursjaar Hyloris noteert 30 procent boven de intekenprijs van juni 2020.

Die pijnstiller moet de komende jaren in zowel Europa als de Verenigde Staten een belangrijke groeimotor worden. Eerst moest Hyloris wel partner Alter Pharma uitkopen, wat over de eerste jaarhelft het verlies deed oplopen tot 8 miljoen euro.

Hyloris trok in juni vorig jaar naar de beurs tegen 10,75 euro per aandeel. Het aandeel noteert daar nu 30 procent boven. Hyloris kreeg vooral in januari een boost, toen het beurshuis Berenberg de opvolging begon met een koopadvies en een koersdoel van 15 euro.