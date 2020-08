Brussel: de aha-erlebnis bij AvH

ABN AMRO vindt de koersprestatie van AvH welletjes en zet de holding op de kooplijst. Degroof Petercam vindt de koersprestatie van VGP ook welletjes en haalt de vastgoedontwikkelaar van de kooplijst.

Het is niet dat beleggers dankzij de peptalk van centraal bankiers veel nodig hebben, om te kopen. Maar toch is er deze ochtend een extra excuus om het mandje te vullen. Volgens persbureau Bloomberg is Washington bereid water in de wijn te doen in het conflict rond de populaire Chinese app WeChat. En elk signaal van dooi in de Chinees-Amerikaanse relaties is ten zeerste welkom.

In Brussel herstelt de Bel20 , vorige week nog hard getroffen door de koersimplosie van Galapagos, 1,5 procent naar 3.353 punten.

Ackermans & van Haaren is dé uitblinker met een klim van bijna 6 procent naar 123 euro. Dit dankzij een koopadvies van ABN AMRO.

Analist Thijs Berkelder geeft meer uitleg. 'In contrast met de rest van de markt is het aandeel Ackermans & van Haaren nauwelijks hersteld van het covid-dieptepunt eerder dit jaar. Dat kan mogelijk verklaard worden door de consistent matte prestatie van de Europese banksector én de zwakke koersevolutie van genoteerde participaties als CFE, Leasinvest, en Sipef'.

Toch vind Berkelder het beleggerspessimisme rond de investeringsmaatschappij overtrokken. Hij stipt aan aantal redenen aan:

'Privaatbankiers Bank Delen en Van Breda zijn minder kwetsbaar voor grote afboekingen op probleemkredieten dan grootbanken. Ze hebben dankzij het forse beursherstel ook substantiële kapitaalbuffers op hun balans. Daarom verhogen we de geraamde winstbijdrage voor de privaatbankiers met 13 procent.'

'In maritieme dienstverlening zijn we dankzij de vroeger dan verhoopte opheffing van de lockdownmaatregelen voor CFE in België een heel stuk optimistischer geworden'. Pro memorie: Berkelder zette CFE vrijdag al op de kooplijst, wat de bouw- en baggergroep de beste beursdag in jaren bezorgde. CFE doet die heropstanding nog eens dunnetjes over met 5,7 procent winst tot 62,90 euro.

'We rekenen er op dat AvH en CFE op 28 augustus met degelijke cijfers en vooruitzichten komen. De beurskoers noteerde vrijdag tegen een korting van 4 procent op de 'huidige' intrinsieke waarde van 120 euro per aandeel. We verwachten dat de markt de komende 12 maanden eerder richting 'onze' inschatting voor de intrinsieke waarde, 145 euro per aandeel, zal evolueren. En dat vertaalt zich dus in 25 procent koerspotentieel en een koopadvies', luidt de conclusie.

Het resultaat lijkt dus een collectief 'aha-erlebnis' bij beleggers, die en masse het achtergebleven aandeel oppikken. Tot vrijdagavond presteerde AvH met een koersverlies van 17 procent sinds Nieuwjaar bijna kerk in lijn met GBL en Gimv dit jaar, nu neemt de holding weer voorsprong op die twee rivalen (zie grafiek).

Over achterblijvers gesproken: Orange Belgium rolde bij analisten over de tong in het Beleggen-coververhaal over onterecht achtergebleven aandelen dit weekend. Dit vooral omdat de nummer drie van de telecomsector over het eerste halfjaar bewees in volle pandemie uiterst goed op de kosten te letten, terwijl hij in tegenstelling tot de twee rivalen niet zwaar moet investeren in een performant eigen vast netwerk . De eervolle vermelding helpt het aandeel 2,9 procent hoger naar 14,28 euro.

Degroof Petercam verlaagt het advies voor VGP van 'kopen' naar 'houden'. Dat heeft niets te maken met het sterke halfjaarrapport van de specialist in logistiek vastgoed. Wel omdat het aandeel al een stevig voorschot had genomen op die sterke cijfers, aangezien VGP zelf begin augustus al 'gewaarschuwd' had voor een sterker dan verwachte winst.

'Bij de huidige koers zien we tegenover ons koersdoel van 129 euro weinig verder opwaarts potentieel meer. Daarom passen we het advies aan', zegt analist Vivien Maquet.