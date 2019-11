Brussel: de begingeneriek van Solvay en de eindgeneriek van Barco

Solvay krijgt een dubbele ratingknip, omdat analisten denken dat voor het winstherstel de begingeneriek nog moet starten. Bij Barco, daarentegen, is volgens Berenberg de eindgeneriek

De Bel20 botst na de eindejaarsrally op winstnemingen en koerst 0,5 procent lager op 3.858 punten. De grootste rem op de beursbarometer is Solvay , dat 2,2 procent inlevert tot 97,50 euro.

Credit Suisse verlaagt na de kwartaalcijfers en strategische update van vorige week het advies voor de van 'neutraal', van 'kopen'. Het koersdoel zakt van 105 naar 101 euro. 'Met de afzetmarkten die het ook in 2020 moeilijk zullen blijven hebben, denken we dat de doelstelling voor een winstgroei van zo'n 5 procent eerder tegen het eind van de periode 2020-2024 zal ingelost worden. En dat is dan logischerwijs ook het geval voor de verbetering van de vrije kasstroom en schuldenafbouw. Voorbij de horizon van twaalf maanden voor ons koersdoel dus', zegt analist Chris Counihan.

Naast Credit Suisse haalt ook het andere grote Londens-Zwitserse beurshuis, UBS, Solvay van de kooplijst. UBS-analist Geoff Haire knipt het koersdoel bij van 105 naar 100 euro, het advies zakt van 'kopen' naar 'houden'.

'Ons koopadvies was gebaseerd op de sterker dan gemiddelde winstgroei met dank aan de luchtvaartsector en de hoop dat CEO Ilham Kadri met de strategische update beslissingen over de activiteitenportefeuille zou aankondigen. Nu denken we dat de zwakke auto-, olie- en elektronicamarkten de winstgroei in 2020 zal afremmen en dat potentiële voordelen van de aangekondigde 'GROW'-strategie pas vanaf 2021 duidelijk zullen worden.'

Haire toont zich ook teleurgesteld over het geduld dat Kadri toont met de olie- en gasafdeling Novecare, ondanks de zware afboeking over het derde kwartaal. 'Sinds de overname van Chemlogics in 2014 zijn de verkopen gehalveerde', rekent de analist voor. 'Het management gaf op de conference call aan dat elke afdeling tot 2024 zal krijgen om de marges op te trekken, maar gaf geen indicatie dat een verkoop een optie is voor de minder presterende afdelingen'.

Berenberg blijft na contact met CEO Jan De Witte bij zijn koopadvies voor Barco , met een koersdoel van 245 euro voor de beeldvormingsgroep. 'Na de sterke klim dit jaar, stellen veel beleggers zich de vraag hoeveel opwaarts potentieel er nog resteert', stelt analist Trion Reid. 'Dit groeiverhaal gaat echter nog een tijd door voor de eindgeneriek begint'.

Zo is de vervangingsmarkt voor digitalecinemaprojectoren volgens Reid pas begonnen en zit er ook in het goudhaantje - de presentatietool Clickshare - nog groei met nieuwe producten vanaf 2020. Maar volgens Reid houden beleggers best het 'kleine broertje' in de gaten, de afdeling gezondheidszorg. 'Die wordt vaak over het hoofd gezien, maar boekt dit jaar sterke groei. Zeker in chirurgie is er een grote opportuniteit: wereldwijd zijn er 150.000 operatiekamers, slechts 3.000 zijn op dit ogenblik gedigitaliseerd.'

De grootste daler op de Brusselse beurs is Nyrstar , waar na het verlopen bod op het enig resterend actief de neergang echt wel is ingezet. De tot holding herleide zinkspecialist koerst 7 procent lager naar 0,151 euro.

Op één na grootste tik is voor MDxHealth , met een verlies van 8 procent naar 1,03 euro. De diagnosespecialist slaagt er voorlopig niet echt in de krimp van de belangrijkste omzetdraaier, ConfirmMDx, een halt toe te roepen, leert de kwartaalupdate.