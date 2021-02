Brussel: de boomtowns Wichita en Luxemburg

Reizen kan even niet, dan is een beursspiegel the next best thing. We blijven op het Brusselse koersenbord, maar strijken even neer in Luxemburg en Wichita.

Met een stijgende rente en oplopende olieprijs - dank u, Texas freeze - valt de beursrally heel even zonder brandstof. De Bel20 koerst 0,8 procent lager naar 3.806 punten.

De regelbevestigende uitzondering vandaag is Fagron De specialist in apothekersbereidingen kon vorige week met de jaarcijfers de beleggers niet helemaal overtuigen, maar het beurshuis Berenberg blijft 'bullish'.

Analiste Beatrice Allen handhaaft haar koopadvies en verhoogt het koersdoel van 24 naar 27 euro. 'Het aandeel is sinds het jaarrapport met 5 procent gezakt. Dat is volgens ons een verkeerde prijszetting en biedt beleggers een instapkans.'

Allen verwijst onder meer naar Wichita, de grote steriele fabriek in de Amerikaanse prairiestaat Kansas. 'Door de Covid-19-crisis hebben veel ziekenhuizen in de Verenigde Staten hun outscourcing opgedreven. Fagron telde over 2020 100 nieuwe klanten voor Wichita, terwijl er ook 40 nieuwe producten op de schappen kwamen. Die bredere mix van klanten en producten kunnen de organische groei op de Amerikaanse markt versnellen zodra de niet-kritische zorgverlening in de ziekenhuizen weer op dreef komt.'

Befimmo kondigde gisteravond een deal in Luxemburg-Stad aan: 30 miljoen euro voor het Cubus-kantoorgebouw vlak bij het nieuwe station Howald in de hoofdstad van het groothertogdom.

Voor de kantorenspecialist die al jaren onder de krasselende Brusselse markt kreunt, een opgemerkte deal. Het beurshuis Kepler Cheuvreux merkt op dat het pas de tweede deal in Luxemburg-Stad is, die er ... 15 jaar na de eerste in 2006 komt. 'De deal is klein, afgezet tegen de 2,9 miljard grote portefeuille', erkent het beurshuis. 'Maar potentieel is het wel een belangrijk signaal dat Befimmo bij zijn heropbouw niet alleen activa verkoopt, maar ook geld investeert in boomende locaties.'

Een scheutje Luxemburgse boomtown is welkom voor de krasselende beurskoers van Befimmo, die geenszins hersteld is van de impact van de pandemie op de kantorenmarkt en de dividendknip die CEO Benoît De Blieck moest aankondigen.

Bij de huidige beurskoers van 34,55 euro (-1%) noteert Befimmo tegen een korting van 42 procent op de nettoactiefwaarde van 59,40 euro per aandeel op 30 september. Een indicatie van de structurele schade die beleggers op de kantorenportefeuille verrekenen als gevolg van de pandemie.

UCB brokkelt opnieuw 1,8 procent af naar 84,90 euro. Het minste wat je kan zeggen is dat bij de biofarmaciegroep na een verschroeiende eerste jaarhelft van 2020 de puf er wat uit is. Het beurshuis Jefferies legt in een vooruitblik op de jaarcijfers, volgende donderdag, uit waarom.

Veteraan-analist Peter Welford ziet een belangrijke factor die hem tot een zuinig 'houden'-advies beperkt. De analistenconsensus is te optimistisch over de initiële verkopen van bimekizumab als psoriasismiddel en onderschat ook de marketingkosten verbonden aan de lancering van het middel op de complexe Amerikaanse markt.

Welford: 'Voor alle duidelijkheid: we rekenen nog altijd op piekverkopen van 2,5 miljard dollar voor 'bime' gelet op de indrukwekkende testresultaten.' Maar op korte termijn temperen beleggers in de biofarmaciegroep volgens hem het best hun enthousiasme. 'We denken dat andere indicaties voor bime, namelijk psoriatische artritis (PsA) en de gewrichtsziekte AS, beloftevoller zijn wegens minder concurrentie. Rond dat onderzoek is het echter wachten tot eind 2021 voor resultaten'.

Welford raamt de verkoop van bime als psoriasismiddel in de eerste zes maanden na goedkeuring - waarschijnlijk zomer van 2021 - ondanks de sterke testresultaten op 50 miljoen dollar, terwijl de consensus op 120 miljoen mikt. 'Vergeet niet dat UCB weinig ervaring heeft in de psoriasismarkt en zijn aanwezigheid moet opbouwen, terwijl het moet opboksen tegen marketingreuzen als Novartis met Cosentyx en AbbVie met Skyrizi.'