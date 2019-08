Brussel: de buffer van KBC

De Brusselse beurs boekt in lijn met de Europese collega's een stevige remonte. Beleggers zijn opgelucht over de stevige kapitaalbuffer van KBC, waardoor het stevige dividend veilig lijkt.

De Bel20 noteert in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 3.556 punten.

KBC koerst 1 procent hoger op 54,38 euro. Over het tweede kwartaal kon de bank- en verzekeringsgroep een beter dan verwachte nettowinst voorleggen, vooral dankzij een fiscale meevaller.

Los van die meevaller profiteerde KBC vooral van de sterke prestatie in Tsjechië. Daar zitten de netto rente-inkomsten in de lift, met dank aan de centrale bank. Die verhoogde op twee jaar tijd acht keer de rente en biedt dus een aardige vergoeding voor de surpluscash die KBC er parkeert, in contrast met de 0,4 procent strafrente die de Europese Centrale Bank aanrekent (zie grafiek).

Over de eerste jaarhelft stegen de rente-inkomsten van KBC met minder dan 1 procent, van 2,24 naar 2,26 miljard euro. Eind 2018 en bij het eerste kwartaalrapport liet CEO Johan Thijs verstaan dat de rente-inkomsten over heel 2019 rond 4,6 miljard euro zouden liggen, het is te zeggen tussen 4,55 en 4,65 miljard euro.

Thijs wees er in de telefonische conferentie met analisten fijntjes op dat Mario Draghi al aangekondigd heeft dat de Europese Centrale Bank de nu al historische lage rente nóg zal bijknippen. 'Met andere woorden: leg uw prognose niet aan de bovenkant van die vork', luidde het met een knipoog.

ING-analist Albert Ploeg handhaaft zijn koopadvies voor KBC. 'De kapitaalbuffer kwam over het tweede kwartaal iets boven de verwachting uit, wat goed nieuws is voor het dividend'. KBC keert alvast zoals verwacht in november een voorschotdividend van bruto 1 euro uit over het boekjaar;

Bpost koerst 5 procent hoger op 8,68 euro, dankzij opluchting nu het management na het kwartaalrapport de prognose voor een jaarwinst van minstens 300 miljoen euro over 2019 handhaafde. Toch waarschuwt Jefferies-analist David Kerstens voor te groot optimisme, zeker gelet op de recordkrimp van het binnenlandse briefvolume. Deze laatste is een heel stuk rendabeler dan de snegroeiende maar erg concurrentiële pakjesafdeling.

'Over het tweede kwartaal zakt de bedrijfswinst slechts 1 procent naar 107,5 miljoen, beter dan de consensus. Maar als we de cijfers uitzuiveren voor eenmalige meerwaarden en de fasering van kosten van het ene naar het andere kwartaal, ramen de de onderliggende winstdaling op 20 procent'.

Kerstens handhaaft zijn advies op 'houden'. Hij verwijst ook naar de verslechterde outlook voor het dividend. Die wordt uitgekeerd op basis van de Belgische boekhoudnormen (BGAAP) en niet de internationale IFRS-normen. En in tegenstelling tot de IFRS-winst telt de meerwaarde van 19,9 miljoen op de verkoop van het Brussels hoofdkantoor (Muntgebouw) niét mee onder BGAAP.

Daarom stevent de 'Belgische' nettowinst volgens de analist af op een daling met ongeveer een derde dit jaar. Wat zich, bij een uitkering van 85 procent van de BGAAP-winst, zou vertalen in 0,74 euro brutodividend. De consensus ligt nu op 0,83 euro bruto, sowieso een knip van bijna 40 procent tegenover de 1,31 euro bruto over de voorbije boekjaren.

De olietankerrederij Euronav dook door de lagere tankertarieven over het tweede kwartaal netto 38,6 miljoen dollar in het rood, tegenover een nettowinst van 19,5 miljoen over het eerste kwartaal. Het verlies is min of meer in lijn met de 37 miljoen dollar die analisten gemiddeld verwachtten.

Het verlies is logisch: gemiddeld bracht een supertanker in het tweede kwartaal 23.200 dollar per dag op, terwijl Euronav ongeveer 27.000 dollar moet verdienen om break-even te draaien.

De tweede jaarhelft kondigt zich beter aan: niet alleen kondigde de groep eerder deze week een meerwaarde van 14 miljoen dollar aan op de verkoop van de oude supertanker Eddie, maar CEO Hugo De Stoop blijft bij zijn prognose dat de marktomgeving voor reders vanaf het vierde kwartaal zou moeten opklaren, al erkent hij 'teleurgesteld' te zijn dat het herstel van de vrachttarieven nog niet is ingezet.

Factoren die moeten bijdragen aan de beterschap zijn de voortdurende stijging van de exportvolumes uit de Verenigde Staten, dankzij de schalieolieboom een steeds grotere olieproducent, en de nieuwe milieunormen vanaf 2020, die via de verschroting van oudere schepen de overcapaciteit in de sector moeten milderen.

'Eerst zien en dan geloven', lijken beleggers te denken. Net als De Stoop zelf zijn ze een beetje teleurgesteld over het herstel dat op zich laat wachten, wat het aandeel 1,4 procent lager stuurt naar 7 euro.

Estelle, de beloftevolle anticonceptiepil van Mithra , verkreeg in Japan ook een patent voor de behandeling van dysmenorroe, pijn of krampen tijdens de menstruatie. Niet onbelangrijk, want de behandeling van dysmenorroe is een potentieel vier keer grotere markt dan die van de loutere anticonceptie.

'De volgende stap voor Mithra is nu de commerciële introductie van de pil op verschillende markten', merkt KBC Securities, dat zijn koopadvies behoudt, op. Voor de Europese Unie en de Verenigde Staten wordt de aanvraag tegen eind 2019 verwacht. In Europa is Gedeon Richter als partner onder de arm genomen, in het Verre Oosten is dat het Japanse Fuji Pharma. 'We wachten nog op nieuws op een Amerikaanse partner', merkt KBC Securities op.