Brussel: de bulls houden even hun schnabel

Beleggers zijn in tweede lezing iets minder somber over het halfjaarrapport van Agfa, maar een weekend stemt hen niet vrolijker over de update van VGP.

De Europese beurzen trappen de nieuwe week af zoals ze de vorige geëindigd zijn: in het rood. De Bel20 koerst 0,9 procent lager op 3.630 punten.

Aandelenbeleggers hadden met een stevige zomerrally een zachte landing van de economie en geleidelijk minder strenge centraal bankiers in de koersen verrekend, maar dat blijkt mogelijk iets te optimistisch. De Amerikaanse centraal bankier Jerome Powell gaf vrijdag al aan dat van een pauze of tempering van de renteverhogingen nog geen sprake kan zijn, gezien de hoge inflatie. Hij zei dat de inflatiebestrijding onvermijdelijk ook een economische kostprijs zal hebben.

Een dag later gaf de invloedrijke Europese centraal bankier Isabel Schnabel dezelfde boodschap. Ook zij gaf aan dat er kosten verbonden zijn aan een te voorzichtig beleid, namelijk een 'ingebakken' hoge inflatie en een verlies aan geloofwaardigheid. 'Centrale banken moeten krachtdadig handelen en het risico counteren dat mensen de langetermijnstabiliteit van ons fiatgeld in twijfel beginnen te trekken'.

Europees centraal bankiers die stevig de inflatie te lijf gaan zijn in principe goed nieuws voor de rente-inkomsten van KBC , het probleem voor het aandeel van de bank- en verzekeringsgroep is dat beleggers met een oog op de snel afkoelende Europese economie ook fors hogere kosten - in casu hoge provisies voor probleemkredieten - in de koers aan het verrekenen zijn.

-40% Geen veilige haven(LAAN) De sombere economische vooruitzichten stuurden sinds Nieuwjaar het aandeel KBC 40 procent lager

KBC brokkelt 1,4 procent af tot 45,65 euro, wat het verlies sinds Nieuwjaar tot 40 procent doet oplopen. KBC Ancora kwam vrijdag nabeurs met de resultaten over het boekjaar tot 30 juni. Een verrassing was de monsterwinst van dik 800 miljoen niet: KBC Ancora heeft slechts één actief in portefeuille, namelijk een controlebelang in KBC.

Om de intrinsieke waarde van de monoholding te berekenen, moet je de beurskoers van KBC maal 0,99 doen - er staan ietsje meer KBC Ancora-aandelen uit dan er stukken KBC in portefeuille zitten - en daar nu 2,15 euro schulden per aandeel van aftrekken. Die schuld is met bijna 1 euro per aandeel gezakt, met dank aan de aflossing van 100 miljoen schulden dit voorjaar.

Merk op dat de korting dit jaar afgenomen is tot 26 procent, van meer dan 40 procent begin dit jaar. Dit vooral omdat KBC Ancora met een minus van 23 procent een stuk minder onderuit is gegaan dan KBC zelf. Nu zakt de monoholding iets forser dan het enige actief, met een minus van 1,9 procent tot 31,68 euro.

DEME laat 2 procent liggen tot 110,82 euro. De maritieme dienstverlener kwam voorbeurs met de eerste resultaten sinds de afplitsing van de aannemer CFE, in juni. Die waren an sich prima.

Vooral de tak Offshore Energy - voornamelijk de installatie van offshorewindparken - presteerde sterk. In het voorjaar nam DEME zijn grootste en krachtigste installatieschip in gebruik, de Orion. Met die gamechanger die megaturbines kan plaatsen, heeft DEME een voetje voor op de concurrentie. De Orion wordt in Duitsland ingezet bij de bouw van het Kaskasi II-windpark.

Voor heel 2022 rekent DEME wel op een iets lagere winst dan over 2021. Kosteninflatie, of wat had u gedacht?

ING-analist Tijs Hollestelle handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 123,75 euro. 'De kwaliteit van de resultaten was goed', stelt Hollestelle. 'De baggerafdeling had te kampen met verschillende eenmalige factoren, terwijl de windmolendivisie beter dan verwacht presteerde. Globaal waren de onderliggende resultaten dus beter dan verwacht.'

Agfa-Gevaert herstelt na de klappen die het aandeel vorige week na het kwartaalrapport kreeg 2 procent tot 3,295 euro. Analist Guy Sips van KBC Securities scherpt zijn koopadvies aan van een lauw ‘bijkopen’ tot een eenvoudig ‘kopen’. Zijn koersdoel blijft stabiel op 4,9 euro.

Volgens Sips schat de markt het potentieel van Agfa’s transformatie totaal verkeerd in. De transformatie zit op schema en zal de activiteiten eenvoudiger maken, zegt hij. Ze zullen Agfa bovendien toelaten om vanaf 2023 de kosten te drukken. Hij verwacht dat de verkoop van de tak Offset, ‘een grote trekker’, in de komende vier maanden zijn beslag kan krijgen. Op de korte termijn verwacht Sips dat de tweede jaarhelft beter wordt, omdat bijkomende prijsverhogingen van kracht worden.