Brussel: de dagelijkse tip aan de CEO

Drie Bel20'ers verschaften een update en elk van hen pakt tot tevredenheid van de belegger op zijn manier - u raadt het - covid-19 aan. Voor de tweede dag op rij krijgt de Aedifica-CEO 'advies' van een analist.

Op de Brusselse beurs laat de Bel20 een remonte van een klein procent zien tot 2.935 punten.

Dit ondanks een kleine handicap: bij Proximus gaat het slotdividend van 1 euro bruto van de koers af, het aandeel zakt tegenover de slotkoers van dinsdag (21,07 euro) 6 procent naar 19,84 euro. Een coupon die de Bel20 zo'n 4 punten 'kost'. Door de kaalslag in de dividenden zal het couponnetjesseizoen deze lente minder dan gebruikelijk op de beursbarometer wegen, toch een - schrale - troost voor de belegger.

KBC trekt 4 procent hoger naar 44,06 euro en is zo de belangrijkste motor achter de Bel20-klim. De bank- en verzekeringsgroep ontving fanmail uit Londen. Voor beurshuis Jefferies is er geen twijfel meer dat de Europese banken nog jaren zwaar gaan getroffen worden door de coronacrisis, als gevolg van sterk oplopende probleemkredieten. Maar KBC is daar beter dan de branchegenoten voor gewapend, stelt analiste Martina Matouskova.

'Niet de omvang van de probleemkredieten is van belang. Die zijn nu gewoon nog niet in te schatten', zegt Matouskova. 'Wat telt is de mate waarin banken voldoende buffers hebben om zelfs een worst case scenario aan te kunnen'. En op dat vlak sust de analiste de aandeelhouders van KBC: 'Wij ramen dat zelfs als KBC de komende drie jaar bijna 10 procent van zijn kredietportefeuille moet afschrijven, er nog altijd voldoende kapitaalbuffer zal overblijven'.

Uitblinker is Barco , met een spurt van 6,6 procent naar 140,50 euro. Dat oogt op het eerste gezicht vreemd, want de beeldvormingsgroep wordt via de belangrijke klanten in de entertainmentsector (bioscopen en muziekconcerten) midscheeps getroffen. CEO Jan De Witte voorspelt een omzet die over de eerste jaarhelft 10 à 15 procent krimpt.

Maar dat bioscopen in de problemen zitten was niet bepaald een geheim, net als het feit dat het goudhaantje - presentatietool Clickshare - even tijd zal nodig hebben om de switch te maken van vergaderzalen naar videoconferencing. Tussen de piek in februari en de bodem in maart was het aandeel Barco gehalveerd (zie grafiek) en zo pikzwart was de kwartaalupdate nu ook weer niet.

KBC Securities handhaaft na de update het koopadvies en koersdoel van 195 euro. 'De productiviteits- en efficiëntiemaatregelen die Barco de voorbije jaren heeft doorgevoerd, hebben er voor gezorgd dat de activiteiten bestand zijn tegen een zeer forse economische kopwind', merkt analist Guy Sips op. 'We merken op dat Barco op basis van zijn ervaringen in China er in geslaagd is de kosten onder controle te houden én tegelijk al zijn vestigingen open te houden'.

Covid-19 is ook de rode draad bij de twee andere Bel20'ers die een update verschaften, beide uit de vastgoedwereld. WDP gaat vlot 2,4 procent hoger naar 23,71 euro. De specialist in logistiek vastgoed zag de winst in het eerste kwartaal met 14 procent stijgen tot 38,1 miljoen euro. De winst per aandeel nam 7 procent toe tot 0,22 euro.

WDP bevestigt voor 2020 het beoogde brutodividend van 0,80 euro, goed voor een stijging met 8 procent, op basis van een verwachte winst per aandeel van 0,95 tot 1 euro.

De dividendbevestiging is mogelijk door een vermoedelijke toename van de zogeheten uitbetalingsratio. Voorheen had WDP het immers over een verwachte winst per aandeel van 1 euro. 'Dat is het gevolg van een verwachte vertraging in de oplevering van projecten in uitvoering en een verwachte stijging in de provisies voor probleemdebiteuren', klinkt het.

Maar beleggers zijn dus vooral gecharmeerd dat het dividend intact blijft. Idem bij Aedifica . De ambitieuze speler in zorgvastgoed merkt op financieel vlak weinig impact van de coronacrisis, alle huurders van zorgcentra betalen doorheen een vaak schrijnende operationele crisis de huur op tijd. Alleen in Finse kinderdagverblijven, een klein deel van de portefeuille, is er een impact. De jongste weken circuleerden bij beleggers veel vragen, gelet op de dagelijkse beelden uit binnen- en buitenlandse zorgcentra. De update helpt bijgevolg het aandeel 2,8 procent hoger naar 92,90 euro.