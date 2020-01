Brussel: de eeuwige solden van Tubize

UCB grossiert in koopadviezen, met dank aan de 'oudjes' in de portefeuille. Tubize volgt mondjesmaat, maar de korting blijft hardnekkig hoog.

Op de Brusselse beurs noteert de Bel20 vrijwel rond het nulpunt, op 4.011 punten.

Dat er überhaupt een beetje winst is, is te danken aan UCB . De biofarmaciegroep verhoogde vrijdagavond nabeurs de omzet- en winstprognoses voor 2019, met dank aan de sterke verkopen van sterkhouder Cimzia. Aandeelhouders hadden al een stevig voorschot genomen: het aandeel was de voorbije beursweek al met dik 9 procent gestegen, dankzij koopadviezen van beurshuizen JPMorgan en Jefferies.

Analisten reageren enthousiast. Jefferies verhoogde vorige week na een 'deep dive' in de productenpijplijn al het koersdoel voor de biofarmaciegroep tot 95 euro en analist Peter Welford toont zich logischerwijs tevreden over de hogere winstprognose voor 2019. 'De beter dan verwachte resultaten tonen aan dat de oudjes van UCB zoals Cimzia en Vimpat nog altijd kunnen groeien, groei die volgens ons door nieuwe lanceringen de komende jaren bewaard kan blijven.'

Degroof Petercam krikt het koersdoel op tot 90 euro. 'Voor Cimzia denken we dat UCB vlot de doelstelling voor 1,7 miljard piekverkopen zal kunnen halen', zegt analist Thomas Guillot. 'En we blijven er van overtuigd dat de pijplijn van UCB ondergewaardeerd wordt door de markt, vooral bimekizumab en de franchise rond weesgemiddelen met rozanolixizumab en zilucoplan'.

In het spoor van UCB - de enige participatie van de monoholding - gaat ook Tubize 2,3 procent hoger naar 69,60 euro. Tubize is het eeuwige soldenaandeel van de Brusselse beurs, met een hardnekkig hoge korting.

De korting is vrij makkelijk te becijferen: Tubize heeft 68,1 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize noteren. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,53 'onderliggende' aandelen UCB. Daar moet je wel de 86 miljoen schulden - 1,93 euro per aandeel - van aftrekken.

Ergo: de intrinsieke waarde is bij de huidige UCB-koers van 80 euro 120,5 euro per aandeel. En dus impliceert de huidige koers van Tubize - 69,70 euro - een korting van dik 42 procent. Die korting is al jaren hardnekkig hoog (zie grafiek).

Umicore ging initieel dik 2 procent hoger, maar de materialengroep moet nu vrede nemen met een winst van 0,6 procent naar 43,62 euro.

ING-analist Stijn Demeester wijst op berichten in de Chinese staatsmedia. Die suggereren dat Peking niet verder het mes zal zetten in de subsidies voor nieuwe elektrische auto's (NEV). 'Een relatief stabiel NEV-beleid voor 2020 is voor toeleveranciers zoals Umicore en AMG positief, na de forser dan verwachte vermindering van de subsidies in juli.'

In de telecomsector krijgt Orange Belgium een tik van 2,7 procent naar 20,05 euro; marktleider Proximus laat 0,7 procent liggen tot 25,05 euro. Vrijdagavond werd bekend dat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de samenwerking tussen beide voor netwerkapparatuur op vraag van Telenet tijdelijk en deels aan banden legt.