Brussel: de eindejaarsrally op kousenvoeten

Na de time-out gisteren zet de Bel20 de rally op kousenvoeten voort. Solvay slaat munt uit fanmail.

In de ochtendhandel koerst de Bel20 0,2 procent hoger op 3.877 punten. Opvallend de handrem die Solvay gisteren op de beursrally was, is nu een accelerator geworden: Solvay koerst 2,5 procent hoger en steekt weer de neus boven 100 euro.

Na de dubbele Zwitserse ratingknip gisteren, is er nu fanmail voor Solvay welkom zijn: Berenberg, dat een jaar geleden de opvolging van de chemiereus startte met een lauw advies, verhoogt die rating nu naar 'kopen'. Het koersdoel gaat van 102 naar 120 euro.

'Als we de som van de onderdelen becijferen, is Solvay van alle grote chemiebedrijven in Europa nu de meest ondergewaardeerde', stelt analist Sebastian Bray. 'De matte reactie op de strategische update van CEO Ilham Kadri (vorige week, red.) is een belangrijke reden waarom het aandeel nog altijd tegen een hoge korting op de sector noteert'.

De huidige waardering die beleggers op Solvay plakken - een ondernemingswaarde die slechts 7 keer de brutobedrijfswinst beloopt - is voor de Berenberg-analist te laag. Bray: 'Laat u niet misleiden door die strategische update, de desinvesteringen zijn op komst. Mevrouw Kadri heeft meer dan een decennium ervaring in het verhogen van de rendabiliteit van chemiebedrijf voorafgaand aan een verkoop. Het meest recent bij schoonmaakbedrijf Diversey, waar de winstmarge op vijf jaar van 7 naar 12 procent ging.'

Bray vermoedt dat Kadri zal willen vermijden afdelingen met een teleurstellende return tegen bodemprijzen te verkopen, maar eerst de return zal opkrikken om dan een goede prijs te kunnen vangen.

Bekaert koerst 1,6 procent hoger op 28,10 euro. De staaltechnologiegroep geeft vrijdag niet alleen een kwartaalupdate, maar houdt in het hoofdkantoor - de Bekaertstraat in het West-Vlaamse Zwevegem - ook een beleggersdag.

In de aanloop houdt ING-analist Stijn Demeester zijn koopadvies. 'Het aandeel is dit jaar al 28 procent hersteld, dankzij de lichte ontspanning in de handelsoorlog, de remonte van conjunctuurgevoelige aandelen, de behoorlijke resultaten in de eerste jaarhelft en een succesvolle verlenging van de looptijd van de schulden. De beleggersdag kan dat momentum versterken, met meer klaarheid rond de doelstelling om de winstmarge op termijn weer naar 7 Ã 8 procent op te krikken.'

Bpost koerst 1,7 procent lager naar 11,19 euro. De meevallende kwartaalresultaten van vorige week waren goed voor een opluchtingsrally in het postaandeel, maar na die rally verlaagt RBC Capital Markets het advies van kopen naar houden.

Volgens analist Ruairi Cullinane is het probleem niet 2019, wel 2020. Analisten rekenen voor komend jaar dankzij opgestarte kostenbesparingen op een stabiele winst, maar dat belooft een uitdaging te worden. Dat herstel is al verrekend in de huidige beurskoers - die sinds nieuwjaar 40 procent gestegen is - terwijl er nog steeds risico's overblijven. 'Het grote personeelsverloop aan de top vergroot nog die risico's,' merkt de analist op.